蘇貞昌拜會在野黨團 時力陳椒華送口罩

行政院長蘇貞昌（右6）、副院長陳其邁（右5）18日拜會時代力量立法院黨團，與時力黨團總召邱顯智（左4）、立委陳椒華（左3）、王婉諭（左2）等人致意。右起為民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬、黨團總召柯建銘、行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）、行政院秘書長李孟諺。中央社記者王飛華攝 109年2月18日

（中央社記者郭建伸、劉冠廷台北18日電）行政院長蘇貞昌今天拜會3個在野黨團，盼在野黨立委支持武漢肺炎紓困特別條例及特別預算。時力立委陳椒華在拜會過程全程戴口罩並送口罩給蘇貞昌，呼籲政院要把「健康人不用戴口罩」定義說清楚。

因應武漢肺炎疫情，行政院將提出紓困特別條例及特別預算。由於立法院21日即將開議，蘇貞昌今天偕行政院副院長陳其邁、秘書長李孟諺、副秘書長何佩珊、發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）拜會立法院長游錫堃及國民黨立法院黨團、台灣民眾黨立法院黨團、時代力量立法院黨團，盼在野黨團支持特別條例及特別預算。

國民黨團方面，由黨團三長包括總召林為洲、書記長蔣萬安、首席副書記長林奕華負責接待，民眾黨團及時代力量黨團則是全數立委出席，拜會過程中在野黨團都關心防疫與紓困相關議題。

蔣萬安表示，行政院將紓困特別條例送進立法院後，將與各黨團的版本理性協商，儘速通過，以安定民心；大家都非常關心因武漢肺炎疫情滯留在對岸的台灣民眾，希望政府能夠儘快將他們安全送回台灣。

蔣萬安說，在防疫後，接下來包括預算案、法案，只要是福國利民的議案，都會支持，會站在民眾的立場，扮演好在野監督的角色。

蘇貞昌則表示，武漢肺炎疫情當頭，形勢險峻，如何防疫、紓困、化危機為轉機，行政院已著手進行，並研擬特別條例，在20日的行政院會通過後，送立法院審議。

蘇貞昌說，國人受此疫情衝擊，行政團隊不敢怠忽，但台灣是民主體制，最重要的還是要請最高民意機關立法院來支持；不只是防疫，待疫情有效掌控，接下來還有許多法案、預算案等，請國民黨立委能夠指教、支持，讓國家能夠更安全、進步。

民眾黨立委賴香伶在蘇貞昌拜會時表示，行政院20日將通過紓困特別條例，並送審特別預算，雖然交通部、經濟部跟農委會有提出概略方案，但目前沒看到具體項目，提醒行政院多著墨財政紀律，讓預算用在刀口上；民眾黨也會研擬條例，盼加進監督、檢討程序，並希望行政院到立法院做專案報告及備詢。

賴香伶也說，目前民眾一週可買2片口罩，由於蘇貞昌指示口罩產能提升，加上之後就要開學，民眾黨團希望改為一週可買7片口罩，不要讓民眾陷入口罩恐慌；不過，蘇貞昌當場並未就口罩政策多作回應。

蘇貞昌拜會時代力量時，陳椒華全程戴口罩，並在發言一開始就送口罩給蘇貞昌。陳椒華表示，行政院長是帶頭者，立法院是密閉空間，未來開會要盡量保護好自己，「沒有症狀的帶原者，我們也是要防。」

蘇貞昌說，台灣本來倚重口罩進口，但疫情當下，口罩生產廠商及國軍全力配合，口罩產量增加，預計在2月底、3月初就能達到每日產量1000萬片。

蘇貞昌表示，政院已發放600萬片口罩給學校備用，並與小兒科醫師合作進行衛教宣導，傳達正確戴口罩資訊，且將兒童口罩領取數量改為每週4片，也呼籲領導人物、公眾人物不要有錯誤導引示範。

陳椒華說，她肯定行政團隊防疫努力，但她從事細菌病毒教學30年，從沒碰過沒症狀卻有高傳染性的病毒，郵輪鑽石公主號的乘客已有沒症狀卻有傳染性的現象，建議行政院要說清楚「健康人不用戴口罩」的定義。（編輯：謝佳珍）1090218

行政院長蘇貞昌（右3）、副院長陳其邁（右2）及民進黨立法院黨團總召柯建銘（右）18日上午前往拜會立法院國民黨團，國民黨立法院黨團總召林為洲（左3）、書記長蔣萬安（左2）、首席副書記長林奕華（左）親自接待。中央社記者王飛華攝 109年2月18日