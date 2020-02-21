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韓國武漢肺炎出現第2例死亡個案
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潘文忠答防疫 萬一停班停課啟動遠距教學

最新更新：2020/02/21 18:37

（中央社記者范正祥台北21日電）國民黨立委蔣萬安今天在總質詢提醒政府做好防疫準備，包括如果發生學校停課，對學生受教權的影響；對此，教育部長潘文忠答覆，萬一有停班或停課時，會啟動遠距教學措施。

立法院第10屆第1會期今天開議，行政院長蘇貞昌施政報告後，隨即展開總質詢。

武漢肺炎防疫備受關注，蔣萬安質詢時提及，很多學校即將開學，他提醒行政院，如果接下來發生許多學校停課，對學生受教權的影響，必須予以重視。

蔣萬安質疑，假如有學校停課，課程進度落後，但要面對會考，可能造成落差。

他建議，希望政府考量給予願意提供遠距教學的學校相關獎勵，可以透過這次特別條例和特別預算方式，幫助偏鄉、身心障礙、弱勢家庭，給予相關設備。

對於蔣萬安質詢，潘文忠答覆，這段期間因應疫情持續發展，教育部在半個月前特別跟相關公私部門可以協助線上學習的資料庫作了協力整合。

潘文忠提及，之前的前瞻基礎建設計畫中，也讓各級學校、高中以下學校，在數位環境和智慧教室已經可以達到一定的程度。

潘文忠表示，如果疫情一旦發生，會如立委提到的重視學生受教權，教育部提供相關資源和設施，萬一有停班或停課時，會啟動遠距教學措施。（編輯：林興盟）1090221

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