新會期熱門委員會 國民黨團：衛環是重中之重

（中央社記者范正祥台北22日電）立法院新會期開議，立委參加各常設委員會及選舉召委受關注。國民黨團總召林為洲指出，防疫優先，這會期衛環委員會是重中之重；至於各委員會召委選舉，最少爭取5到6席，希望擁有排案權。

立法院8個常設委員會，包括內政委員會、外交及國防委員會、經濟委員會、財政委員會、教育及文化委員會、交通委員會、司法及法制委員會、社會福利及衛生環境委員會；各黨團在各委員會席次依政黨比例分配，無黨籍及少數黨團立委抽籤平均參加各委員會；各委員會置召委2人，由各委員會委員於每會期互選產生。

2月24日將進行無黨籍及少數黨團立委抽籤，抽籤結果將使得各黨團在各委員會席次確定，屆時立委參加各委員會情形也較明朗。3月2日各委員會將選舉召委。

林為洲接受中央社記者訪問時說，防疫優先，這會期衛環委員會是重中之重。

至於攸關各委員會排案權的召委選舉，林為洲表示，國民黨團因應召委選舉布局，當然希望爭取席次極大化，「最少要有5到6席」。

國民黨立法院黨團書記長蔣萬安受訪時指出，黨團成員目前內部登記比較踴躍的委員會，包括經濟委員會、財政委員會、外交及國防委員會、交通委員會等。

蔣萬安表示，各委員會召委選舉，黨團的目標是爭取席次極大化，希望擁有委員會排案權，能夠發揮監督的力量。

他說，先看24日無黨籍及少數黨團立委參加各委員會的抽籤結果，屆時再考量哪幾個委員會在這會期是特別重要的，安排人數，也希望召委席次可以越多越好。

蔣萬安表示，每個委員會都很重要，但是每個會期因應可能的議案，會特別注意幾個重要的方向，譬如現在最重要的是防疫與紓困，還有經濟和食安。（編輯：林興盟）1090222