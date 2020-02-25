武漢肺炎紓困特別條例 保留條文將上演表決戰

（中央社記者王揚宇台北25日電）立法院會今天上午開始處理武漢肺炎紓困特別條例相關草案；昨天朝野協商時，針對防疫照顧假是否入法並給予津貼、防疫隔離假的要件與補償方式等條文未達成共識，預計將上演表決大戰。

行政院會20日通過因應武漢肺炎的特別條例草案，定名為「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，草案分為防治、紓困、振興與罰則等4部分，共18條。此外，包括國民黨立法院黨團、台灣民眾黨立法院黨團及個別立委，共提出11個草案版本。

立法院長游錫堃昨天召集朝野協商，歷經近11小時的馬拉松逐條討論這12個版本，以及時代力量立法院黨團所提修正動議，朝野黨團就法案名稱、立法意旨、特別條例所需經費上限新台幣600億元（以特別預算編列）、違反隔離或檢疫規定罰則等條文達成共識。

不過，國民黨、台灣民眾黨及時代力量立法院黨團關注的防疫照顧假是否入法並給予津貼、防疫隔離假的要件與補償方式，以及政府對於因武漢肺炎疫情影響，而發生營運困難的產業、事業、醫療機構及其從業人員，得予以紓困、補貼、振興措施等條文，朝野黨團未取得共識，因此全數保留到今天院會處理。

立法院會約在今天上午10時10分開始，本案在院會處理時，先進行廣泛討論，民進黨團推派4人、國民黨團推派2人、台灣民眾黨團與時代力量黨團各推派1人發言；保留條文逐條討論時的發言人數，則是各黨團均推派2人，各條文則依時代力量黨團、台灣民眾黨團、國民黨團、民進黨團的順序進行表決。（編輯：謝佳珍）1090225