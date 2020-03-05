防檢疫民眾趴趴走 疫情中心將訂裁罰指引

（中央社記者游凱翔、顧荃台北5日電）武漢肺炎疫情延燒，為防遭隔離檢疫民眾趴趴走，行政院長蘇貞昌今天裁示，希望地方政府有效執行、從重開罰，繳納罰款期限不要太長，若不繳納立刻強制執行；同時要求中央疫情指揮中心訂定裁罰指引，讓地方執法有所依循。

源自中國的武漢肺炎疫情延燒，行政院上午召開院會後記者會，發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）轉述蘇貞昌在會中的裁示。

Kolas表示，全球情勢已越來越嚴峻，應為即將可能進入的社區感染提早做準備，也感謝中央、地方同心協力使台灣成為防疫典範，為了防疫，民眾必須要有陽光透明的資訊、也要有透明公開誠實的發布，因此中央疫情指揮中心每天至少召開一場記者會。

Kolas指出，蘇貞昌在會中表示，若有民眾違反防疫規定，例如必須被檢疫、隔離的民眾「趴趴走」，除了地方政府應從重開罰外，而且要規定繳納期限不能間隔太長，「開單不是消費紙張，而是要保護全國人民」，如果有人不依法繳納，必須立刻強制執行，因為解決問題要立竿見影，希望中央、地方攜手合作。

Kolas也說，蘇貞昌也要求中央疫情指揮中心訂定裁罰指引，並儘速公布，讓地方政府執法時有所依循。

針對校園防疫部分，Kolas表示，開學將近兩週目前未出現停課案例，原本擔心的校園群聚感染也沒有發生，行政院副院長陳其邁呼籲，傳染途徑除飛沫感染還有接觸感染，提醒地方政府宣導衛教要提到洗手重要性；因應清明掃墓，呼籲地方政府應做到人潮分流。

針對口罩產能部分，蘇貞昌在院會中表示，統計截至昨天，口罩單日生產960萬片，3月9日新增的60台機組全部到位後，就能單日生產達1000萬片，4月初再增加30台機組，還可再提升到每日1300萬片以上。

蘇貞昌指出，在這次防疫作戰上，不只要展現台灣是一個相當有實力的國家，也有很好的國民素養，因此，特別籲請國人展現同理心、多點包容、體諒及友善，讓台灣更好。

蘇貞昌也說，不要歧視、排斥被隔離（檢疫）的民眾，他們不是罪犯、也不是病患，只因防疫需求，而需要盡到保護自己，也保護大眾的義務；另外，對於第一線勞苦功高的醫護人員，或者耐心每天配售口罩的藥師、藥劑生們，都要心懷感恩。

蘇貞昌表示，最近有發生拒送便當、拒租房屋給醫護人員的新聞這都很不好，每一個人都是國民，因為有每個國民在自己崗位盡心盡力，才能成就一個好的社會、進步的國家，希望國人都能友善對待彼此，團結共度這個難關。（編輯：林興盟）1090305