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藍營提案凍特別預算 蔡總統盼江啟臣團結防疫

最新更新：2020/03/09 11:51
有國民黨籍立委提案凍結部分防疫預算，總統蔡英文（右）9日說，不知國民黨主席江啟臣是否知道這件事，恭賀江啟臣當選國民黨主席，希望防疫期間，團結一致共同處理疫情。左為桃園市長鄭文燦。中央社記者吳睿騏攝 109年3月9日
有國民黨籍立委提案凍結部分防疫預算，總統蔡英文（右）9日說，不知國民黨主席江啟臣是否知道這件事，恭賀江啟臣當選國民黨主席，希望防疫期間，團結一致共同處理疫情。左為桃園市長鄭文燦。中央社記者吳睿騏攝 109年3月9日

（中央社桃園9日電）總統蔡英文今天談及有國民黨籍立委提案凍結部分防疫預算時說，不知國民黨主席江啟臣是否知道這件事，恭賀江啟臣當選國民黨主席，希望防疫期間團結一致共同處理疫情，確保人民健康安全。

媒體報導，中國國民黨籍立法委員翁重鈞、曾銘宗與賴士葆聯合提案，凍結80％中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案。

蔡總統上午在桃園市龜山區訪視易廷企業有限公司後接受媒體聯訪表示，防疫總總作為與時間賽跑，希望立委審預算案時，考慮特別預算案的特殊性質，及體諒行政部門在防疫期間從事防疫相關作為時，需要行政上較大彈性。

此外，蔡總統說，希望與江啟臣攜手強化台灣民主機制、良性競爭，而防疫期間國家面臨這麼大挑戰，希望大家團結一致共同處理疫情，確保人民健康安全。

蔡總統表示，政府整體紓困有短期、中長期計畫，希望受疫情衝擊最嚴重產業得到政府即時協助，讓企業經營不中斷，不論融資或員工照顧，得到政府協助與最好照顧；政府有紓困計畫的全面想法，短期讓消費面不要太受衝擊，適度協助中小型業者度過難關。（編輯：李明宗）1090309

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