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立委提案更改外文名 中研院：6個月內完成討論

最新更新：2020/03/09 14:52

（中央社記者張雄風台北9日電）立法院教育及文化委員會今天臨時提案，要求中央研究院（Academia Sinica）更改外文名稱。中研院表示，問題牽涉相當廣，向委員會延長為6個月的討論時間，並改書面回覆。

立法院教育及文化委員會邀請中央研究院院長列席報告業務概況，並備質詢。

詢答後委員會提2個臨時提案，第一案是請中研院擬更改更為適宜的外文名稱，並於3個月內向委員會報告；第二案則是研議增加P3實驗室研究人員，並制定長期性人才養成方案，2個月內提出研議結果並向委員會報告。

針對第一案，國民黨立委李德維認為，能否改名不是中研院能決定，這樣提案為難了中研院的同仁；改名可能與總統府關係比較大。

民進黨立委范雲表示，中研院的成果愈來愈多人關注，改名的事茲事體大，但長痛不如短痛；中研院的態度很重要，內部若充分討論，相信可以找到更適合的名稱。

中研院表示，因為牽涉問題非常多，如國際條約等，希望期限改為6個月，並改以書面報告回覆；對此，委員會表示同意。

至於第二案，中研院感謝委員提案，只是原本也希望能以書面回覆，但委員會召委高金素梅表示，這個提案是給中研院的支持鼓勵，因為防疫不只是現在做疫苗，要有長期規畫、經費預算、組織架構等；此案也是立院不分朝野給予最大支持。

高金素梅並強調，要求中研院向委員會報告是召委的權力，希望中研院能遵守。最後第二案僅修改文字敘述，委員會仍要求中研院進行專案報告。（編輯：管中維）1090309

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