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武漢肺炎防疫 行政院新聞中心設紅外線熱像儀

最新更新：2020/03/11 18:26
因應武漢肺炎防疫，行政院11日起在新聞中心門口新設「紅外線熱像儀」檢測進出人員體溫，若有發燒症狀者，將限制進入記者會會場。（行政院提供）中央社記者顧荃傳真 109年3月11日
因應武漢肺炎防疫，行政院11日起在新聞中心門口新設「紅外線熱像儀」檢測進出人員體溫，若有發燒症狀者，將限制進入記者會會場。（行政院提供）中央社記者顧荃傳真 109年3月11日

（中央社記者顧荃台北11日電）行政院今天表示，為加強武漢肺炎防疫，即日起在新聞中心入口加裝「紅外線熱像儀」檢測進出人員體溫，若有發燒症狀者將限制進入會場。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）下午透過新聞稿表示，為加強武漢肺炎防疫並維護環境清潔，行政院新聞中心及記者工作室自即日起，將實施每週兩次定期環境消毒；除了在新聞中心入口提供乾洗手，還加裝「紅外線熱像儀」檢測進出人員體溫，若有發燒症狀者，將限制進入會場，以維護現場媒體及參與記者會人員的健康。

Kolas指出，由於近期媒體多關注行政院針對武漢肺炎的防疫、紓困、振興政策，因此出入每週四行政院院會後記者會的媒體人數、官員人數也增加，但因新聞中心空間有限，為確保進出新聞中心、記者工作室人員健康，因此在院會前、後進行消毒，記者會期間也將開啟大門保持空氣流通。

Kolas說，今天下午已在新聞中心門口新設「紅外線熱像儀」檢測進出人員體溫，呼籲任何人如有發燒症狀，請勿進入會場，並請儘速就醫。（編輯：蘇龍麒）1090311

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