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首頁 / 政治

年金訴訟須至北高行 監察院：有違方便原告意旨

最新更新：2020/03/12 18:08

（中央社記者王承中台北12日電）監察委員仉桂美今天表示，保訓會、行政院對退休軍公教人員退休金的復審訴願決定書，均通知當事人到台北高等行政法院提起訴訟，有違行政訴訟法方便原告的意旨，造成退休人員應訴不便，要求考試院、行政院檢討改善。

退休軍公教人員在年改後遭重新審定退休金，許多人向主管機關提出救濟。監察院今天發布新聞稿指出，監委仉桂美、劉德勳調查發現，考試院公務人員保障暨培訓委員會復審決定書、行政院訴願決定書，都通知當事人到台北高等行政法院提起行政訴訟，造成退休軍公教人員應訴不便，引發民怨 ，促請相關機關檢討改善，以充分保障人民訴訟權。

仉桂美告訴中央社記者，對年改不滿的公務員、軍教人員，可分別向保訓會、行政院提出復審、訴願，若遭駁回後，才可進一步向高等行政法院提出訴訟，而保訓會、行政院僅依行政訴訟法「以原就被」原則，以原告就被告的管轄地點訴訟。由於行政訴訟被告都是政府機關，多在台北，所以若是南部的公務員要提出訴訟，就要到台北來訴訟。

仉桂美表示，然而行政訴訟為「民告官」，制度設計應以方便原告，保護人民權益為重心。為便利人民就近尋求行政法院的權利，行政訴訟法也在2010年修法併採「以被就原」原則，明定關於公務員職務關係的訴訟，得由公務員職務所在地的行政法院管轄，且過去也有裁判的案例。

仉桂美指出，也就是說，若在高雄的退休公務員因退休金重審向保訓會提出復審遭駁回，應可向高雄高等行政法院提出訴訟，最後一關才要到台北的最高行政法院，但目前政府的做法卻是通知當事人要到台北高等行政法院提出訴訟，跟行政訴訟法修法後便民的意旨不合。（編輯：蘇志宗）1090312

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