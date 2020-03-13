紓困特別預算三讀 政院：一定花在刀口上

（中央社記者王承中台北13日電）立法院今天三讀通過紓困振興特別預算，行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）表示，感謝立法院三讀通過特別預算，行政團隊一定秉持立法精神，把預算花在刀口上，落實雨露均霑、立竿見影的原則，確實執行特別預算。

立法院會今天三讀通過中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算新台幣600億元。民進黨團感謝朝野順利通過預算；在野黨則呼籲錢要花在刀口上，並劍及履及紓困。

Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）告訴中央社記者，行政院特別感謝立法院三讀通過特別預算，行政團隊一定秉持立法精神，把預算花在刀口上，落實雨露均霑、立竿見影的原則，確實執行紓困與振興預算，希望可以在武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）的危機中，為台灣的各產業找到轉機。

Kolas表示，行政團隊也銜總統蔡英文之命，除了600億元，政院也彙整政府各部會的基金、可移緩濟急的公務預算等，在600億元之外，另投入約400億元預算紓困，總計將投入1000億元紓困並振興台灣的經濟產業。（編輯：郭萍英）1090313