緬懷沈一鳴等8殉職將士 紀念專區29日落成

（中央社記者游凱翔台北17日電）UH-60M黑鷹直升機1月失事，造成時任參謀總長沈一鳴上將等8人殉職。國防部今天表示，將在國防部外（北安路、崇實路口）設置紀念專區，29日上午舉辦落成典禮。

空軍UH-60M黑鷹直升機（機號933），1月2日在新北市坪林、宜蘭交界處失事，造成8人殉職，包括時任參謀總長沈一鳴上將、政戰局副局長于親文少將、情次室助次洪鴻鈞少將、總士督長韓正宏士官長、參謀黃聖航少校，及黑鷹正駕駛葉建儀中校、副駕駛劉鎮富上尉、機工長許鴻彬機工長殉職。

國防部上午召開記者會，國防部文宣心戰處長樓偉傑少將表示，政府為使將士英勇足跡永留國人心中，規劃設置紀念專區，以供國人及官兵袍澤永懷追思。

樓偉傑指出，基於「整體景觀與便民」考量，於北安路、崇實路口東側圍牆外設置專區，與不鏽鋼材質公共藝術品「榮耀」相互呼應，融合三軍官兵、國旗飄揚在台灣上空及殉職將士獻身報國等元素，除便於民眾親近互動及緬懷致意外，並可延伸「榮耀」深遠意涵。

針對設計理念，樓偉傑表示，為能營造出親近、有溫度，又不失莊嚴感受，融合「山、石、鏡」三種元素，紀念專區採長方型設計，上方為玉山主峰剪影，山脈象徵台灣的家園，代表將士用生命守護國家，而國軍戮力戰備訓練，更是守護國家安全，確保社會安定最堅實的「靠山」，與下方金色行楷字體「國之干城，典範永存」相呼應。

牆面整體以灰白色花崗岩為基底，堅硬的特性，不僅象徵將士用生命鍛鑄鋼鐵般的堅固安全防線，更代表全國軍民攜手共同守護家園的堅強意志與愛國心。

文字區分兩部分，中央為「0102專案事件經過」、「軍民致敬緬懷紀實」，採魏碑體字型，篆刻於牆面，以利追思民眾了解事件經過與政府整體治喪歷程；兩側設置將士簡歷與照片，採安全玻璃篆刻與噴砂方式處理，以增加整體層次感、柔和性；另外，也採「鏡」元素，除使觀者追憶將士外，還可映射出自己身影，進而有惕勵、效法意義。

此外，專區配置也採照明設備，以增加夜間美觀與實用性，下方鋪設深灰色平台，供參觀民眾置放鮮花追思，在右側也設置英文說明牌，方便外籍人士了解事件經過。

樓偉傑指出，相關圖像與簡歷，都是經與家屬充分討論，並拜訪周邊里長、學校說明，均獲得大家的支持與肯定。將在29日上午9時40分辦理專區啟用典禮，屆時將邀請殉職將士家屬、同乘袍澤、官兵代表及周邊校長、里長參加。（編輯：林興盟）1090317