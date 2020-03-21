吳釗燮接受加拿大CBC專訪 分享台灣成功防疫經驗

（中央社記者陳韻聿台北21日電）武漢肺炎疫情全球延燒。外交部今天說，部長吳釗燮近日接受加拿大廣播公司（CBC）專訪，分享台灣成功防疫經驗，也呼籲待疫情趨緩，加拿大、台灣等理念相近國家應共同研擬因應大規模流行疾病的對策。

外交部表示，吳釗燮19日接受CBC週五晚間新聞電視節目Marketplace主持人柯姆（David Common）視訊訪問，就台灣的武漢肺炎防疫成果對談。

柯姆表示，台灣的防疫成果優於各國，並詢問台灣有哪些防疫措施可供加拿大參考。吳釗燮回應，台灣防疫成功是因為反應迅速、及早啟動相關措施，例如去年12月發現中國武漢出現類似嚴重急性呼吸道症候群（SARS）病例，即派專家前往了解並成立專案小組，等有更多病例出現後，即成立中央流行疫情指揮中心。

吳釗燮進一步說明，台灣以衛生福利部為核心，集合政府各部門力量，包括由經濟部處理紓困措施及醫療物資，外交部則觀察國際疫情並即時應對，以及相關單位實施邊境管理等。

吳釗燮指出，另一個成功關鍵是台灣有高覆蓋率的健保制度，口罩得以隨健保卡配發給每位國民，同時也利用大數據分析掌握確診病患接觸史，有助疫情後續追蹤。此外，最重要的是，台灣持續發布透明的疫情資訊，獲民眾信任，因此多數民眾願配合政府的防疫政策。

吳釗燮說，加拿大是民主國家，相信自然可做到資訊透明。吳釗燮呼籲，待疫情趨緩，加拿大、美國、台灣、日本及歐洲各國等理念相近國家應共同討論，研擬因應如武漢肺炎般大規模流行疾病的對策，屆時台灣也將樂於分享經驗。

外交部表示，CBC是加拿大重要國營媒體，也是加拿大成立最久的廣播集團，旗下節目涵蓋廣播、電視及數位媒體，播出語言以英、法語為主。（編輯：紀淑芳）1090321