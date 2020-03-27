智慧科技防疫 陳其邁：歐美都想向台灣取經

（中央社記者王承中台北27日電）行政院副院長陳其邁在臉書粉絲團發文表示，行政院成立防疫大數據小組，用智慧科技廣泛應用在防疫工作。利用科技、大數據分析協助防疫的「台灣模式」獲許多國家詢問，包括歐盟、美國等，都想向台灣取經。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情衝擊全球，陳其邁昨天深夜在臉書粉絲團以「運用AI、大數據，讓防疫精準到位」為題發文表示，今年1月底過年時，行政院成立了防疫大數據小組，用智慧科技廣泛地應用在防疫工作。

陳其邁指出，時代在轉變，隨著計算機、通訊，各種新技術的發達，已經比他就讀研究所時代突飛猛進；大數據分析、人工智慧中的機器學習，也已讓過去不可能的任務，可以在短時間完成，開啟了防疫工作前所未有的新視野。

陳其邁指出，2月初，他就邀請批踢踢實業坊與台灣AI實驗室創辦人杜奕瑾及其工作夥伴，一起協助政府防疫。這陣子，相關的工作會議來來回回，已開了好幾次。

陳其邁表示，杜奕瑾等人不僅放下手邊的工作，也因此讓利用科技、大數據分析協助防疫的「台灣模式」獲許多國家詢問，包括歐盟、美國等等，也都想向台灣取經，想深入了解AI、大數據在防疫上的應用。

陳其邁指出，昨天下午，杜奕瑾打電話告他，想到好方法了，急著與他分享討論。因此就在晚上討論包括一、運用人工智慧協助臨床醫師在武漢肺炎診斷。以大數據整合包括疫情調查、臨床、實驗室檢驗、病毒分析做流行病學的預測分析。二、運用人工智慧輔助防疫追蹤系統落實居家檢疫管理。包含居家治療及居家檢疫，雙向提供資訊與疫情指揮中心連線，包括更多的衛教、健康資訊。三、老藥新用平台，已初步透過AI篩選出有效藥物，現在持續針對更多藥物與實驗室深入進行精確比對。

陳其邁表示，超前部署，需要大家Brainstorming（集思廣益），想出更好的方法解決問題，更是一個團隊的信念，無私的分享彼此的知識。（編輯：趙蔚蘭）1090327