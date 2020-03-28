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類包機返台 蘇貞昌：中國應多點防疫少點政治

最新更新：2020/03/28 12:17

（中央社記者趙麗妍台中28日電）滯留武漢的國民如何返台，行政院長蘇貞昌今天表示，中國應該多一點防疫，讓國人順利返台，少一點政治會比較好。他也強調，為進行檢疫一定採「類包機」的方式。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，蘇貞昌今天視察台灣菸酒公司台中酒廠時，媒體問及，有關第三批包機問題，要從武漢起飛或上海起飛，蘇貞昌做上述表示。

蘇貞昌指出，對於滯留武漢的國民返台，政府用盡心力，第一趟包機卻因為中國的變化出了好多問題，甚至不在名單上的人也塞進來，而且還是確診的病例，讓防疫差點破口，使得防疫人員負擔很重。

他說，第二趟依照總統蔡英文指示，堅持「弱勢優先、防疫優先、量力而為」，在一波三折後終於成行，現在所有強制檢疫、隔離返台的國民，也都已經安全出關。

蘇貞昌表示，中國宣布武漢也要啟封，滯留在武漢的國民將可以出關，因為還留有5個機場往來，依疾管署防疫中心專家會議的結論，回來的一定是要採「類包機」方式，才好讓整個檢疫進行，同時讓飛機上的旅客也能安全，返台後也讓2300萬同胞的安全獲得保障。

蘇貞昌表示，看起來好像中國方面又開始動作不斷，又有種種作法。中國對於滯留武漢的國民返台事情，「我們覺得應該多一點防疫，多一點讓國人同胞順利，少一點政治會比較好。」（編輯：陳俊碩）1090328

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