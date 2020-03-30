借鏡韓國N號房 蔡清祥：專責機構助移除影像

（中央社記者劉世怡台北30日電）借鏡韓國N號房事件，法務部長蔡清祥今天指出，未經同意散布他人性私密影像，為廣義的性犯罪，NCC已召集各單位，有成立「i WIN網路內容防護機構」通知業者儘速移除影像。

立法院司法及法制委員會今天邀請邀請法務部長蔡清祥、司法院刑事廳、警政署刑事局及國家通訊傳播委員會派員列席就「未經同意散布性私密影像之防制」進行專題報告，並備質詢，大部分立法委員質詢議題都以刑責過輕、如何保障被害人權益以及如何儘快移除影像等為主。

蔡清祥指出，近年來網路科技、通訊軟體使用越趨廣泛，帶來新的社會問題，例如「未經同意散布他人性私密影像」，俗稱的「復仇式色情」以及南韓「Telegram N號房」性剝削事件，疑逾26萬人共享非法色情影片及照片。因網路資料傳遞輕易快速且難以抹滅，加上社會習慣譴責被害人的風氣，被害人往往面臨極大傷害。

蔡清祥表示，此為廣義的性犯罪，為防止兒童及少年接觸有害身心發展的網際網路內容，由國家通訊傳播委員會（NCC）召集衛福部、教育部、內政部警政署等依兒少法第46條規定共同籌設「i WIN網路內容防護機構」，「i WIN」針對網路內容，可通知業者儘速移除，若有重大明確違法，轉由警政社政機關處理。

蔡祥祥指出，各地檢署婦幼保護執行小姐，有與各機關團體建立「婦幼安全聯絡人名冊」，警方也與「i WIN」建立聯繫窗口，因此檢警偵辦「未經同意散布他人性私密影像」案件時，一方面適時保全證據，另一方面由「i WIN」協助移除被害人遭散布的影像，避免被害人因影像遭轉傳而生二度傷害。

立委吳怡玎質詢，韓國N號房事件為例，警方在境外調查是否有困難？Telegram可以調到資料嗎？這類型犯罪是否能有檢舉獎金？刑事局副局長朱宗泰回答，刑事警察局國際科會請求國際色情防制組織，進行相關調查，目前沒有跟Telegram調過資料；蔡清祥則說，鼓勵民眾檢舉，但目前制度沒有發獎金。

立委劉世芳表示，「i WIN」近二年受理不到百件，如果N號房有中文繁體版，應向誰檢舉，是否應設新的檢舉專線？立委賴香伶、吳玉琴、葉毓蘭、范雲及洪孟楷等人均表示，現況對嫌疑人科予刑責太輕，對被害人保護不足，是否要訂立專法。

蔡清祥承諾由法務部發動，找各單位研議，三個月內提出報告，現行刑法若不夠可討論修法，他不反對設專法，但專法立法應著重在如何預防及防制，檢舉專線部分會再與各單位討論，在這之前，民眾可向檢警調機關檢舉告發。（編輯：李亨山）1090330