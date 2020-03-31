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蘇貞昌：廢印花稅案陷入黨派攻訐 現在沒有要推行

最新更新：2020/03/31 17:25

（中央社記者郭建伸台北31日電）行政院去年9月拍板廢止印花稅，不過立法院至今並未通過廢止案。行政院長蘇貞昌今天說，提出廢止印花稅案陷入黨派攻訐，既然法案屆期不連續，這會期就沒有將印花稅列為優先法案。在張其祿追問下，蘇貞昌明確表示，現在「沒有」要推行。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，邀請蘇貞昌及內閣官員列席。台灣民眾黨立委張其祿今天質詢時關心財政紀律問題，詢問廢止印花稅政策這會期是否仍繼續推行。

蘇貞昌說，廢止印花稅是全國財政會議所作結論，過去立法院不分黨派的立委也都曾提案要求廢止，認為有重複課稅之嫌。

蘇貞昌補充，他不認為去年推行廢止印花稅政策是錯誤，「本來好好一件事情，陷入黨派攻訐，我就覺得沒意思」，甚至過去贊成的人，反而出面反對；既然法案屆期不連續，行政院沒有將廢止印花稅作為優先法案。

蘇貞昌指出，因為印花稅屬於地方稅，地方政府當然會反對，去年很多縣市不明就理，以為是中央請客、地方買單；但這說法沒有根據，因為廢止印花稅的前提就是不增加地方政府負擔。

蘇貞昌也說，由於廢除印花稅造成很多誤會，直言這不是現在優先事項。在張其祿追問下，蘇貞昌明確表示，現在「沒有」要推行。

此外，張其祿質詢時也提及，台中市府調降公告地價20.06%，並讚許財政部長蘇建榮擬祭出統籌分配稅款調降作為反制。張其祿也直言這是買票概念，一般小市民可能省了新台幣幾百元左右，但大財團可能節稅好幾億元。（編輯：蘇龍麒）1090331

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