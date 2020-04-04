台捐贈美方口罩抗疫 美國西北各州感謝

（中央社記者周世惠舊金山3日專電）包括華盛頓州等美國西北5州的友台州參眾議員及地方政府對台灣捐贈口罩表達感激。華盛頓州參議院共和黨團致函總統蔡英文，感謝台灣慷慨捐贈口罩支援美方第一線醫護人員。

駐西雅圖台北經濟文化辦事處表示，包括華盛頓州（Washington）、懷俄明州（Wyoming）、俄勒岡州（Oregon）、蒙大拿州（Montana）、愛達荷州（Idaho）州政府，及懷俄明州州眾議長哈希曼（Steve Harshman）和蒙大拿州州眾議長赫茨（Greg Hertz）等多位友台州參、眾議員，以及西雅圖（Seattle）、貝爾維尤（Bellevue）及波特蘭（Portland）市政府，均對台灣捐口罩的善舉表達謝意。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）在美國疫情嚴峻，截至今天，美國境內確診病例突破20萬大關，超過5000人病死。

其中疫情嚴重的華盛頓州參議院共和黨團領袖蕭斯勒（Mark Schoesler）今天代表黨團致函總統蔡英文，誠摯感謝台灣慷慨捐贈口罩支援美方第一線醫護人員。

蕭斯勒在信件中提到，誠摯感謝台灣慷慨捐贈1000萬片口罩給疫情嚴峻的國家，尤其感謝台灣提供美方每週10萬片及額外200萬片口罩支援美國第一線醫護人員。

蕭斯勒表示，華盛頓州醫療資源缺乏是美國面對疫情的冰山一角，然而此次台灣的援贈意義重大。信中提到，他對於台灣每天能有1300萬片口罩的產能感到不可思議。

他也提及台灣人的敬業工作態度與良善讓他驚艷。蕭斯勒曾於2019年訪問台灣，親身見證台灣人民的善良與工作能力。他這否署名信件以「感激之情溢於言表—謝謝！」作結。（編輯：周永捷）1090404