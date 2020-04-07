總統府：資安即國安 不會採用有疑慮產品

（中央社記者溫貴香台北7日電）總統府發言人張惇涵今天表示，總統府並未採購具資通安全疑慮的Zoom等產品；資安即國安，從電腦設備到遠端視訊會議系統，皆不會採用有資安疑慮的產品，落實資安防護。

落實防疫超前部署，總統府早已預擬分組及異地辦公的相關方案，並遵照中央流行疫情指揮中心指引，若在密閉空間開會，且無法間隔適當社交距離時，工作人員配戴口罩出席會議，若能舉行線上會議，就改由線上進行。

針對視訊軟體Zoom使用非標準的加密方式並向中國傳輸加密資訊，使用該軟體會有資安外洩疑慮，因此外界高度關切總統府採取視訊會議的安全性。

總統府發言人張惇涵下午受訪表示，總統府並未採購具資通安全疑慮的Zoom等產品。

他表示，資安即國安，總統府向來嚴格落實資安管制，從電腦設備到遠端視訊會議系統，皆不會採用有資安疑慮的產品，並依據相關規範定期檢測，落實資安防護。

總統府從昨天起每日的輿情晨報改為線上進行，總統蔡英文昨天也首次在總統府以線上視訊接見美國密涅瓦大學的學生。

總統今天在臉書發文表示，因應疫情，總統府首次線上接見19個國家的朋友！疫情期間，減少人群聚集，保持社交距離。所以，昨天她跟數位政委唐鳳就利用線上的方式，接見了一群很特別的大學畢業生。他們是美國密涅瓦大學Minerva Schools的畢業生。

總統說，密涅瓦大學是一所以城市為教室、沒有校園的創新大學，吸引全世界50多國的學生就讀，包含台灣。密涅瓦的學生每個學期會移居到不同的城市生活與學習，而且所有的課程都在線上進行，也會與當地政府或組織交流。

總統表示，台北，就是密涅瓦大學今年畢業生的最後一個城市。身為台灣的總統，很開心他們選擇台北，做為學習的城市。他們在台灣讀書的時候，適逢總統大選，相信台灣的自由、民主與熱情，一定令他們印象深刻。

最後，總統對這群畢業生說「雖然你們大部分的人已經離開台灣了，但是，等到疫情結束後，我們依然歡迎你們再回來台灣」。（編輯：林興盟）1090407