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譚德塞指台灣人身攻擊
世界衛生組織秘書長譚德塞8日面對國際批評他處理疫情不當，激動指責台灣過去3個月對他人身攻擊，批評台灣外交部知情相關攻擊，不但沒切割，還跟著那些侮辱毀謗一起攻擊他。（圖取自UNGeneva推特）
譚德塞指台灣人身攻擊
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譚德塞指台灣人身攻擊4/21

林薇公開信要求譚德塞道歉 總統留言致謝

最新更新：2020/04/10 20:19
留學英國的台灣學生林薇在社群媒體上傳中英雙語公開信，要求WHO秘書長譚德塞道歉。總統蔡英文也在林薇的臉書公開信下留言。（圖取自facebook.com/vivilin0510）
留學英國的台灣學生林薇在社群媒體上傳中英雙語公開信，要求WHO秘書長譚德塞道歉。總統蔡英文也在林薇的臉書公開信下留言。（圖取自facebook.com/vivilin0510）

（中央社台北10日電）WHO秘書長譚德塞指台灣對他人身攻擊，留學英國的台灣學生林薇在社群媒體上傳中英雙語公開信，要求譚德塞道歉。總統蔡英文也在林薇的臉書公開信下留言，「謝謝妳在國家需要你的時候，為台灣發聲」。

譚德塞8日在世界衛生組織（WHO）日內瓦總部的例行記者會上，公開指責台灣及台灣外交部對他人身攻擊。總統在臉書發文表示，對於台灣被指控在國際社會上發動種族歧視攻擊的言論，她要表達強烈的抗議。台灣向來反對任何形式的歧視，台灣長年被排除在國際組織之外，比誰都知道被歧視和孤立是什麼滋味。

蔡總統表示，自由、民主、多元、包容，是台灣人堅信的價值，不會接受利用種族歧視的言論，來攻擊不同意見的人；並說藉著這個機會，她想要邀請譚德塞訪問台灣，感受一下台灣人民如何努力在遭受歧視和孤立之中，堅持走向世界、貢獻國際社會。

而留學生林薇也在社群媒體上傳中英雙語公開信，要求譚德塞為他的不實指控致歉。影片邏輯清楚、指證歷歷，引發網友一片叫好。林薇在臉書表示，她看了「氣到睡不著」，於是花了整個晚上做影片。

蔡總統後來也在林薇的臉書公開信發文中留言指出，「謝謝妳在國家需要你的時候，為台灣發聲」。

林薇也回應謝謝總統，「請您一定要溫柔堅定的帶著台灣反擊！」（編輯：張良知）1090410

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