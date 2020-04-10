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譚德塞指台灣人身攻擊
世界衛生組織秘書長譚德塞8日面對國際批評他處理疫情不當，激動指責台灣過去3個月對他人身攻擊，批評台灣外交部知情相關攻擊，不但沒切割，還跟著那些侮辱毀謗一起攻擊他。（圖取自UNGeneva推特）
譚德塞指台灣人身攻擊
新聞專題
譚德塞指台灣人身攻擊4/22

曾來台培訓 衣索比亞醫師：譚德塞發言令我困惑

最新更新：2020/04/10 22:54
衣索比亞醫師艾耶勒去年來台參加台灣國際醫療衛生人員訓練中心舉辦的培訓計畫，接受外科手術訓練。（台灣國際醫療衛生人員訓練中心提供）中央社記者侯姿瑩傳真　109年4月10日
衣索比亞醫師艾耶勒去年來台參加台灣國際醫療衛生人員訓練中心舉辦的培訓計畫，接受外科手術訓練。（台灣國際醫療衛生人員訓練中心提供）中央社記者侯姿瑩傳真　109年4月10日

（中央社記者侯姿瑩、張茗喧台北10日電）世界衛生組織秘書長譚德塞指責台灣對他展開人身攻擊。不過，一位曾來台培訓的衣索比亞籍醫師說，譚德塞的發言令他困惑；就他的經驗看來，不認為台灣人會有種族歧視。

曾任衣索比亞健康衛生部長、外交部長的譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）日前在世界衛生組織（WHO）日內瓦總部的例行記者會上，公開指責台灣及外交部對他展開超過3個月的人身攻擊，包括給他冠上各種稱號，說他是黑人等，引發全球熱議。

然而，曾來台受訓的衣索比亞醫師則對台灣有不同看法。現年31歲的艾耶勒（Wondwossen Mengistie Ayele）透過通訊軟體接受中央社記者採訪時表示，他有看到譚德塞的發言，對此感到困惑（perplexed）。

艾耶勒說，就他在台灣2個月的經驗看來，不認為台灣人會有種族歧視，「但時間會告訴我們，這些指控是真還是假」。

來自衣索比亞南部城市阿瓦薩（Hawassa）的艾耶勒於2019年10月到12月來台參加「台灣國際醫療衛生人員訓練中心」臨床培訓課程，主要在衛生福利部台北醫院及國泰醫院接受培訓。

談到在台灣的經驗，他說，台灣民眾非常友好、很有禮貌，「我們在台灣度過很美好的時光，也學到很多」。他為此感謝台灣民眾及台灣政府。

艾耶勒在台灣的研習內容著重腹腔鏡手術，他也特別向培訓期間遇到的台灣醫療人員表達深深感激。

衣索比亞醫師艾耶勒（左一）10日受訪表示，就他的經驗看來，不認為台灣人會有種族歧視。照片為艾耶勒等醫師去年來台參加培訓計畫，結業時與衛生福利部台北醫院顧問醫師盧道揚（右四）合影。（台灣國際醫療衛生人員訓練中心提供）中央社記者侯姿瑩傳真 109年4月10日
衣索比亞醫師艾耶勒（左一）10日受訪表示，就他的經驗看來，不認為台灣人會有種族歧視。照片為艾耶勒等醫師去年來台參加培訓計畫，結業時與衛生福利部台北醫院顧問醫師盧道揚（右四）合影。（台灣國際醫療衛生人員訓練中心提供）中央社記者侯姿瑩傳真 109年4月10日

近來2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情延燒全球，台灣及衣索比亞都出現確診病例。艾耶勒也有關注台灣疫情發展，他說，很高興看到台灣的情況不像外界原先預期那樣嚴重。

衛生福利部台北醫院一般外科主任歐亮宏受訪時表示，他曾協助訓練多名非洲籍醫師，包括甘比亞、布吉納法索等，去年也曾協助訓練一名衣索比亞的外科醫師。在他印象中，那位醫師不僅英文好、溝通無障礙，即便是已有5到10年經驗的主任級醫師，仍相當謙遜、肯學。

歐亮宏提到的這位衣索比亞外科醫師就是艾耶勒。歐亮宏說，這名醫師的一般外科手術技巧已相當純熟，主要來台學習微創手術的技術。在非洲醫師眼中，台灣醫療技術相當進步、台灣民眾也非常友善。

工作之餘，來自衣索比亞的醫師也與台灣醫師分享家鄉常見的風土病，從影片中可看到醫師進行膽囊手術時，一打開裡面全是寄生蟲。歐亮宏形容，這是民國70年代、他剛進入外科領域時才見過的疾病，現在台灣幾乎見不到，這也顯示衣索比亞正處於台灣20年前的處境，醫療資源相當匱乏。

由衛福部國際合作組委辦的台灣國際醫療衛生人員訓練中心（TIHTC）成立於2002年，主要協助各國培訓醫護人員，至今共培訓來自68國、超過1600名醫療衛生人員，其中有105名非洲籍人員來台受訓。2019年共培訓6名衣索比亞籍醫衛人員，分別為肝膽腸胃科、小兒心臟科、心臟血管外科、一般外科、心臟內科、急診醫學科。

來台參加培訓的外籍醫療人員機票費用由外交部支應，在台培訓費用、食宿則由台灣國際醫療衛生人員訓練中心負擔。（編輯：林憬屏）1090410

衣索比亞醫師去年來台參加台灣國際醫療衛生人員訓練中心舉辦的培訓計畫，接受肝膽腸胃科培訓。（台灣國際醫療衛生人員訓練中心提供） 中央社記者侯姿瑩傳真　109年4月10日
衣索比亞醫師去年來台參加台灣國際醫療衛生人員訓練中心舉辦的培訓計畫，接受肝膽腸胃科培訓。（台灣國際醫療衛生人員訓練中心提供） 中央社記者侯姿瑩傳真　109年4月10日
衣索比亞醫師艾耶勒（右二）去年來台參加台灣國際醫療衛生人員訓練中心舉辦的培訓計畫，他與其他醫師在受訓之餘也到故宮參觀。艾耶勒10日受訪表示，台灣民眾非常友好、很有禮貌。（台灣國際醫療衛生人員訓練中心提供）中央社記者侯姿瑩傳真　109年4月10日
衣索比亞醫師艾耶勒（右二）去年來台參加台灣國際醫療衛生人員訓練中心舉辦的培訓計畫，他與其他醫師在受訓之餘也到故宮參觀。艾耶勒10日受訪表示，台灣民眾非常友好、很有禮貌。（台灣國際醫療衛生人員訓練中心提供）中央社記者侯姿瑩傳真　109年4月10日
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