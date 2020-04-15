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贈友邦近百台熱像儀 吳釗燮：世界需要台灣

最新更新：2020/04/15 16:21
外交部長吳釗燮（右2）15日在外交部出席捐贈友邦熱像儀儀式，吳釗燮拿著國產的熱像儀，包裝上印有「台灣能幫忙」（Taiwan Can Help）字樣。中央社記者張皓安攝 109年4月15日
外交部長吳釗燮（右2）15日在外交部出席捐贈友邦熱像儀儀式，吳釗燮拿著國產的熱像儀，包裝上印有「台灣能幫忙」（Taiwan Can Help）字樣。中央社記者張皓安攝 109年4月15日

（中央社記者王承中台北15日電）外交部今天捐贈友邦近百台國產熱像儀。外交部長吳釗燮說，台灣再以具體行動為全球防疫貢獻心力，呼籲WHO納入台灣，將續以實際行動向國際證明，世界需要台灣，台灣不會缺席。

外交部繼今天中午舉行太平洋4友邦醫療口罩捐贈儀式後，下午由吳釗燮親自在外交部5樓大禮堂主持「友邦熱像儀捐贈儀式」，捐贈近百台國產熱像儀給友邦。駐台使節團團長尼加拉瓜駐台大使達比亞及多位友邦駐台使節與代辦皆到場出席。

吳釗燮致詞指出，今天台灣再次以具體行動，不僅為國民健康，也為全球防疫貢獻心力，顯示「台灣能幫忙，而且正在幫忙」（Taiwan can help, and Taiwan is helping）。

他呼籲，世界衛生組織（WHO）應將台灣完整納入相關會議、機制及活動，台灣將持續以實際行動向國際證明，世界需要台灣，台灣不會缺席。

吳釗燮指出，總統蔡英文在1日宣示第一波對外援助後，口罩等相關醫療用品已陸續送達各國，協助友邦及友好國家聯手抗疫 ；今天要將國產熱像顯示儀分贈給長久以來在國際場域支持台灣、為台發聲的友邦夥伴，希望彼此一起攜手渡過難關。

他表示，為協助友邦防疫，外交部陸續透過國內大型醫療院所以視訊會議方式跟友邦分享防疫實務經驗，第一時間也透過駐外大使館就地採購防疫物資，即時支援友邦對抗疫情。

吳釗燮指出，台灣作為國際負責任的一員，卻長年被孤立國際醫療衛生體系外，這次面對武漢肺炎侵襲，台灣只能單打獨鬥，卻因為超前部署，因應得宜，以及資訊透明而受到世界肯定。（編輯：郭萍英）1090415

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