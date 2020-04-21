朝野不滿國防部初調結果 時力盼依洪案規格追查

（中央社記者郭建伸、王揚宇、劉冠廷台北21日電）國防部今天公布海軍敦睦艦隊染疫事件的首波懲處名單及初步調查結果。但朝野立委表達不滿，認為責任尚未釐清；時力總召邱顯智說，國防部應比照洪仲丘案規格，盡快公布行政調查結果。

海軍敦睦艦隊目前有27名成員確診武漢肺炎，國防部長嚴德發今天晚上在國防部臨時記者會公布首波懲處名單及初步調查結果，說明疫情通報未落實、回台後未實質檢疫、任務前防疫規劃不足等4大缺失，他已向總統蔡英文自請處分。

嚴德發也宣布，海軍司令劉志斌上將自請處分，敦睦艦隊支隊長陳道輝少將、艦指部指揮官高嘉濱中將等兩人調離現職。

民進黨立法院黨團書記長鍾佳濱說，嚴德發這樣的坦蕩態度是一個開始，對於後續國會監督來說絕對是正面，這樣的初步說明有助於明天立法院外交及國防委員會在行使國會監督之前多一些了解，但這不意味著國會監督就只有國防部提供的資訊而已，明天委員會質詢將會完整了解。

立法院外交及國防委員會成員、民進黨立委何志偉認為，正常的程序來說應該是要等事實調查後再統一發言，國防部還沒搞清楚狀況就說明，甚至前後不一，當然外界會質疑「說謊」，國防部危機處理不及格，必須強化。

國民黨立法院黨團總召林為洲表示，不是很滿意國防部這次記者會，因為所列的4項缺失以及人員處分，都只是就管理面究責，但隱匿疫情的層級、相關責任都尚未釐清，甚至搞不清楚哪些單位也參與決策敦睦艦隊出航；若整個決策過程不明朗，最終很難究責。

時代力量黨團總召邱顯智表示，這次敦睦艦隊事件有好幾個說謊點都被戳破，今天記者會大家都是聽國防部講，但社會大眾目前仍沒辦法檢驗真偽。

由於邱顯智曾參與洪仲丘案委任律師團，他表示，當時國防部很快速進行行政調查，他還曾去北部地方軍事法院檢察署閱卷，直言這次敦睦艦隊事件也能比照洪仲丘案規格，盡快行政調查還原真相，並對社會各界說明。

台灣民眾黨團總召賴香伶說，國防部稱2月決定啟航，當時台灣已有部分疫情、檢疫措施、口罩物資準備，立法院朝野也在討論防疫紓困特別條例；但今天的記者會中，只能瞭解4月靠港後發生的事情，看不出國防部在2月時是否有納入防疫體系，還是國防部自己疏於防疫意識。

賴香伶直言，今天看起來只檢討到高層決策，但實務的管理者同樣有責任，未來必須讓外界了解更多。（編輯：郭萍英）1090421