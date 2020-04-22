補齊防疫網 行政院會23日討論公衛師法

（中央社記者顧荃台北22日電）行政院院會明天討論「公共衛生師法」草案，規定「公共衛生師」須通過考試並領有證書，工作包括疫病調查、健康促進方案等，以因應公共衛生與疾病問題。待院會通過後，送立法院審議。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）表示，「公共衛生師法」草案主要立基於「預防重於治療」的精神，近來新興的公共衛生議題層出不窮，如SARS、武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）、禽流感、腸病毒、登革熱等疾病，危害國民生命安全。

Kolas表示，為使歷年累計數萬名接受過公共衛生教育者，可充任公共衛生師，因此立法規定只有經過考試及格並領有公共衛生師證書者，才可擔任充任公共衛生師。

Kolas說，草案中訂定公共衛生師充任的要件、應考資格；也規定非領有公共衛生師證書者，不得使用公共衛生師名稱；也明定政府因突發緊急或重大公共衛生事件，得指定公共衛生師從事該項業務等。

草案也規定公共衛生師可執業的範圍，包括社區與環境中會遇到的健康風險、疫病調查、民眾健康狀態調查、健康促進方案、食品安全風險等方案的規劃、推動及評估等。

另外，行政院會明天也將討論「強制汽車責任保險法」部分條文修正草案，Kolas說，這是上一屆立院屆期不續審的修正案，修正內容與上會期所提的內容相同，主要為落實「身心障礙者權利公約」所訂的「不歧視」原則，把「殘廢」用字修正為「失能」；另配合公路法第2條，修正原文內「汽車」定義。

她說，由於實務上常發生駕駛人重複申請汽機車強制責任險，草案規定要保人若因意思表示錯誤重複保強制險，重複繳納的保險費應由保險公司還給要保人，且不能扣除業務費。（編輯：郭萍英）1090422