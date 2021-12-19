四大公投否決後 在日僑領籲福島等5縣食品解禁

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

反萊豬等4大公投全遭否決，被視為有助重啟日本福島等5縣食品進口。在日台僑團體「全日本台灣連合會」會長趙中正（圖）19日表示，將呼籲政府明年元旦解除福島等5縣食品的進口管制。中央社記者楊明珠東京攝 110年12月19日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊明珠東京19日專電）反萊豬等4大公投全遭否決，被視為有助重啟福島等5縣食品進口。在日台僑團體「全日本台灣連合會」會長趙中正今天表示，將呼籲政府明年元旦解除福島等5縣食品的進口管制。

反萊豬、重啟核四、公投綁大選、三接遷離等4大公投案昨天全遭否決，日媒迅速報導，並指民進黨期盼公投結果有助重啟福島等5縣食品的進口、有助台灣參加跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

趙中正今天出席日本李登輝之友會舉辦的日台共榮之夜年終聚會，媒體問到這個問題時，他表示，全台連將發表正式聲明，籲請政府於明年元旦解除對福島等5縣食品的進口管制。

趙中正表示，「反萊豬」案遭否決後，政府應積極處理解除福島等5縣食品的進口管制一事，因為民意已經明確表達出來了。

他說，這次公投開票前是有點擔心，但同時也對台灣民眾的智慧很有信心，相信大家都能明辨是非，知道什麼能過、什麼不能過。尤其在台中市第二選舉區立委陳柏惟被罷免後，政府學到了教訓，這次在因應公投的做法上，就展現了團結一致的作法。

前國策顧問金美齡出席年終聚會時也被媒體問及對這次公投結果的看法及台灣何時解除對福島等5縣食品的進口管制。她表示，一般人對食品問題都有點神經質，現在資訊透明，大家可以用自己的頭腦去判斷，這是每個人的責任，台灣社會要更好，民眾頭腦一定要清楚。

日本朝日新聞報導4大公投案全遭否決一事。報導說，蔡政府的想法是今後將積極研議重啟日本食品進口一事，這次的公投結果展現了台灣對自由貿易的態度，盼能有助爭取加入CPTPP。

日本產經新聞報導，日本持續要求台灣解除對福島等5縣食品的進口管制，台灣的執政黨民進黨相關人士透露，盼這次公投結果有助解除進口管制。（編輯：馮昭）1101219