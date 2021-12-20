福島食品解禁？ 蘇貞昌：政府態度就是食安第一

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（中央社記者陳俊華台北20日電）反萊豬公投遭否決，外界關心開放進口日本福島食品的時間表。行政院長蘇貞昌今天說，公投結果展現民眾要求食品安全；所有食品進口，政府態度就是食安第一，依科學證據、遵守國際規範。

重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離等四大公投案18日全遭否決，不但同意票全都未達門檻，且少於不同意票，引發外界關切政府是否接續考慮開放日本福島等受核災影響地區的食品進口。

蘇貞昌下午在交通部長王國材、衛生福利部長陳時中陪同下，視察桃園國際機場，並在答覆媒體詢問反萊豬公投遭否決後，台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）、開放日本福島核食產品進口是否有時間表時，作出說明。

蘇貞昌表示，公投的結果很明白展現民眾要求食品安全，一定要依科學證據、願意遵守國際標準，也相信政府嚴格把關；政府會根據民眾展現的意志、態度，會更嚴格把關食安。

他強調，所有食品進口，政府只有一個態度，就是食安第一，依據科學證據、遵守國際規範，政府做事絕對保護民眾健康，一定會以科學證據辦事，請民眾放心。

談到公投順利圓滿完成，蘇貞昌也對所有工作人員表示最大感謝，並向全國民眾表示最大敬意、感謝。

蘇貞昌指出，這是全國第一次事與人分開、公投與選舉分開的全國性投票，大家可以在相當長一段時間中，沒有「人」的激情恩怨，只有冷靜、徹底地對「事」的討論、溝通與整合，民眾以最大決心、智慧做出最明智結果。

他認為，公投結果是對政府作法表示肯定，也對政府政策給予堅定、有力的支持，並向全世界展現台灣人願意遵守國際規範，有決心走入國際社會，與國際貿易。

同時，蘇貞昌說，公投結果也向政府明白交代，一定要做好食安保護、能源轉型，讓台灣進一步跟世界接軌，並就穩定供電、國家安全、民主不走入歧路的各種要求，讓政府根據公投結果，更有信心做事。

蘇貞昌表示，公投結果展現民眾對有些問題仍有疑慮，政府會更努力溝通，盡量爭取更大支持，並消除民眾疑慮。

他呼籲，請民眾給政府支持，讓政府更有力做事，讓民主更往前走、更落實，台灣在公投後得到世界高度肯定，民眾要好好珍惜。（編輯：康世人）1101220