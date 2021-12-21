台日2+2會談將展開 羅致政：日本食品不會成焦點

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（中央社記者葉素萍台北21日電）民進黨與日本自由民主黨24日將再次舉行「2＋2」會談，外界關注是否觸及日本福島食品開放議題，民進黨立委羅致政今天說，日本食品不會直接成為這次「2＋2」會談的焦點，因為當時默契是就台日間廣泛的經貿合作交換意見。

民進黨國際部今天舉辦「公投結果分析：影響與意涵」座談會，民進黨立委羅致政、民進黨副秘書長林飛帆、兩岸政策協會理事長譚耀南、遠景基金會執行長賴怡忠、國立中山大學中國與亞太區域研究所教授郭育仁與會。

反萊豬等四大公投18日全部不通過，被視為有助重啟日本福島等5縣食品進口，在日台僑團體也發聲呼籲政府明年元旦解除進口管制。民進黨與日本自由民主黨24日將再次舉行「2＋2」會談，外界關注是否觸及福島食品議題。

羅致政今天接受媒體訪問指出，「2＋2」是黨和黨的會談，不涉實質經貿議題的談判；美豬在公投得到解決，台灣與日本之間也會堅持在國人健康、國際標準的前提下，進行相關接觸。

至於日本福島食品議題，他說，不會直接成為這次「2＋2」的焦點，因為當時的默契是就台日間廣泛的經貿合作交換意見，而且會談只有1小時，不太可能碰觸太多細節，與會者也是雙邊國會議員代表，不會有所謂的官員參與談判。

林飛帆會前受訪指出，駐外使節團、外國媒體都很關心公投的結果如何影響台灣對外關係與區域經貿，也想知道第一手怎麼觀察公投案呈現的結果。

他指出，包括民進黨在台灣基進前立委陳柏惟罷免案後，全黨啟動與社會溝通的過程，以及公投結果總統第一時間對外回應，台灣人民願意走向世界，希望與世界不同國家更深入交往，希望維持能源轉型政策，經濟發展、能源轉型過程能找到平衡點，民主制度更深化，這幾個意義會跟駐外使節、駐台媒體多說明。

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另外，有關近來外媒報導，共諜黑手伸入軍方、總統隨扈等情況，譚耀南接受媒體訪問指出，現行法制面，主要處理中資來台審查的問題，但對於各種的滲透，需要有一個針對中國滲透的資金、人流、資訊流的全面法制檢討，以面對明年九合一選舉的各種挑戰，他認為，下會期立法院應該全面討論，檢討是否針對中國滲透的修正法制。

羅致政也表示，對岸對台灣的滲透，在各領域、各角落、各形式，一點都不意外，重點是防諜的作法，不管是預防，或事後危機管理，要做全面檢討，讓他遺憾的是，過去幾次共諜案，很多輕判、或無罪、或保釋，應重新檢討如何強化防諜機制。（編輯：郭無患）1101221