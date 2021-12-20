台日執政黨2＋2會談24日再登場 聚焦經貿合作

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（中央社記者葉素萍、郭建伸台北20日電）民進黨與日本自由民主黨24日將再次舉行「2＋2」會談，民進黨推派立委羅致政、邱志偉與會，談兩國經貿合作議題；羅致政說，包括高科技供應鏈、CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），是會談重點。

民進黨與日本自由民主黨在8月間首次進行黨對黨交流會，當時談外交國防，民進黨期待對話機制成為慣例，在既有的一軌、二軌之外，開創全新的溝通管道。

民進黨與自民黨第二次「2＋2」會談24日將登場，同樣採視訊會議，日方與會人士為自民黨外交部會會長、參議員佐藤正久與經濟產業部會會長、眾議員石川昭政。民進黨派出立委羅致政、立法院經濟委員會召委邱志偉與會。

不過，反萊豬等四大公投全遭否決，被視為有助重啟福島等5縣食品進口。民進黨與自民黨24日的會談是否會觸及日本食品議題，引發關注。

羅致政受訪指出，不會主動談這個議題，但對方會不會觸及，他不知道；民進黨方面會從比較宏觀角度談兩國經貿合作，包括高科技供應鏈、CPTPP。他認為，這是黨對黨的談話，不是政府的談判，是一般性的交換意見，不會進入兩國的經貿細節。

羅致政表示，24日的會談採閉門視訊，會後將召開記者會對外說明。（編輯：林興盟）1101220