角逐屏東縣長 莊瑞雄22日宣布投入黨內初選

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（中央社記者王揚宇台北21日電）民進黨立委莊瑞雄今天發布採訪通知，將於22日召開參選屏東縣長黨內初選記者會，尋求替屏東鄉親服務的機會，並宣示要讓屏東更好、超越高雄，也會延續前縣長蘇貞昌的衝勁，將台灣尾拚成台灣頭。

由於屏東縣長潘孟安任期將屆，且無法繼續連任，因此民進黨內要由誰接棒，引發外界高度關注；有意參選屏東縣長的民進黨立委，有莊瑞雄、鍾佳濱、周春米，而莊瑞雄22日將召開記者會，宣布參加屏東縣長黨內初選。

根據莊瑞雄發出的採訪通知指出，這場記者會將於台大醫院國際會議中心舉行，也會邀請各重量級貴貴，包含執政縣市首長、黨籍立委、各縣市屏東同鄉會等，而莊瑞雄也會發表參選演說、施政願景。

莊瑞雄說，參選屏東縣長，是在尋求一個替屏東鄉親服務的機會，一個讓屏東更好、讓屏東超越高雄的機會，一個讓孩子在屏東看到未來的機會。

莊瑞雄指出，他在立委任內，積極推動屏東的發展與建設，為屏東爭取到交通建設、高鐵南延、科學園區等。

莊瑞雄提到，這次參選記者會的主軸為「超越高雄」，而超越代表著不斷創新、不斷進步，也是一直堅持追求更好的精神。超越高雄只是第一步，未來他將延續蘇貞昌的衝勁，將台灣尾拚成台灣頭。（編輯：蘇龍麒）1101221