顏寬恒檢舉政論節目違反事實查證 NCC：依法處理

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（中央社記者蘇思云台北22日電）藍委關切國內政論節目討論國民黨中市二選舉區立委補選參選人顏寬恒是否合於比例原則。NCC表示，顏寬恒有檢舉政論節目違反事實查證，申訴45件，民眾檢舉13件，將依法處理，並已發函新聞台啟動自律機制。

立法院交通委員會今天邀國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥專題報告「如何兼顧消費者權益及消費購物頻道產業公平健全發展議題」，並備質詢。

國民黨立委洪孟楷、傅崐萁認為，國內許多政論節目討論顏寬恒參選的篇幅已經違反比例原則，NCC是否有處理相關申訴。

陳耀祥表示，中二選區從先前罷免陳柏惟案之後，就成為全台關注焦點。新聞題材就像海浪一樣，像是最近藝人婚姻事件也占滿媒體版面。

至於新聞台如何選擇新聞題材，陳耀祥說，NCC原則上不會介入，也不會下指導棋。相關申訴處理，NCC會依衛廣法第22條先請業者啟動自律機制。

NCC內容處處長黃文哲指出，NCC上週就接到顏寬恒的檢舉，他自己檢舉總共45件（40件電視、5件廣播），民眾檢舉13件。

黃文哲指出，這要分成兩部分處理，第一，顏寬恒來函說政論節目違反事實查證原則，NCC調帶處理中，NCC也請顏寬恒具體說明哪個時段、違反哪些事實。另外，違反公平原則部分，NCC上週已發函民視、三立新聞台啟動自律機制，提交倫理委員會討論。

陳耀祥解釋，第一，當事人顏寬恒有檢舉，會依法處理；第二，衛廣法有給當事人答辯請求權，建議申請人可以要求相同時段，給予答辯機會；第三，當事人有更正請求權，如果媒體報導錯誤，媒體有義務回應申請人。

另外，先前美麗島電子報董事長吳子嘉到TVBS網路直播節目「超錢新聞」，點名陳耀祥私下警告東森電視台人員「不要讓吳子嘉上節目」。陳耀祥會前接受媒體訪問時對此表示，「我認為這是胡說」，當然沒這回事，NCC不會對任何政論節目來賓表達任何意見。

洪孟楷、傅崐萁也關注許多新聞台在公投前夕大篇幅製作專題報導，立場都跟政府一致，甚至有些公投報導有錯誤，地方政府要求下架，新聞台回覆說是置入無法下架。

陳耀祥表示，這部分要從預算法角度來看，預算法對政府機關預算本身就有所限制，但是目前NCC沒有相關統計數字。媒體接受政府採購的情形，各政黨時代都有。

陳耀祥表示，基本上電視台如何播廣告是營業自由，政府預算怎麼拿到、怎麼執行，會請新聞台說明，承諾會一個月內給洪孟楷跟交通委員會。個案部分也會調查清楚是否違法。（編輯：郭無患）1101222