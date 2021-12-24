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呂秀蓮籲特赦陳水扁 府：確保最好照顧、早日回復健康

2021/12/24 17:37（12/24 17:44 更新）
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南韓總統文在寅特赦前總統朴槿惠，前副總統呂秀蓮24日呼籲總統蔡英文特赦前總統陳水扁（圖）。（中央社檔案照片）
南韓總統文在寅特赦前總統朴槿惠，前副總統呂秀蓮24日呼籲總統蔡英文特赦前總統陳水扁（圖）。（中央社檔案照片）
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（中央社記者溫貴香台北24日電）南韓總統文在寅特赦前總統朴槿惠，前副總統呂秀蓮今天呼籲總統蔡英文特赦前總統陳水扁。總統府表示，大家對陳水扁的健康都非常關心，最重要的還是確保陳水扁獲得最好的照顧，早日回復健康。

韓國法務部今天公布新年特赦名單，2017年因閨密案入獄的前總統朴槿惠也在列；韓國總統文在寅宣布特赦朴槿惠後，透過青瓦台發言人表示，希望這能成為跨越過去傷痛、邁向和解與統一新時代的契機。

呂秀蓮辦公室今天發布新聞稿表示，韓國Media Watch網路媒體近年來已公開推動韓台復交的運動，並與呂秀蓮建立良好關係。2019年呂秀蓮應邀訪韓，在國會議員大廈演講，曾公開關懷朴槿惠，隔天朴槿惠的妹妹朴槿姈也向呂秀蓮致謝。

呂秀蓮基於文在寅已特赦朴槿惠，公開呼籲蔡總統應特赦陳水扁。

總統府發言人張惇涵對此表示，大家對陳水扁的健康都非常關心，總統府認為，最重要的還是確保陳水扁獲得最好的照顧，早日回復健康。（編輯：林興盟）1101224

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