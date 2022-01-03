立委補選罷免9日投票 中選會開設選務指揮應變中心

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（中央社記者陳俊華台北3日電）台中市第2選區立委補選、無黨籍立委林昶佐罷免案9日投票，中選會今天說，投票日將開設選務指揮應變中心，掌握狀況並及時處理；中選會副主委陳朝建將率隊進駐台中市選委會，確保選務順遂。

中央選舉委員會上午透過新聞稿表示，第10屆立法委員台中市第2選舉區缺額補選及第10屆立法委員台北市第5選舉區罷免案，將在1月9日舉行投票。為確保選民權益並使投開票作業順利進行，中選會、台中市及台北市選舉委員會在當天將會開設選務指揮應變中心，以掌握各項選務狀況，進行通報並即時處理。

中選會表示，由於這次台中市第2選舉區立委補選競爭較為激烈，投票日當天中選會副主委陳朝建將率隊進駐台中市選舉委員會，並由中選會委員、台中市選委會選監委員配合檢警部署，在該選區的投開票所隨時巡迴監察，確保選務順遂。

針對中二選區補選監察員派任爭議，中選會表示，中選會及台中市選委會都有「主任監察員如發現監察員有執法不公時應予制止，不服制止時可取消其資格」、「監察員受主任監察員監督，應嚴守分際執行任務，若不按規定執行監察職務，依法辦理」的共識及決定。

中選會說，一定會嚴格執行投票所開票所監察員推薦及服務規則的各項規定，督促每位主任監察員、監察員依法辦理選務，不得擅離職守或有任何違法行為；同時，警政署及台中市政府警察局也已決定，每投開票所再增派1名警衛人員，以加強選務秩序的維安，並做好保障選民權益的各項工作。

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中選會表示，提醒民眾投票日在投票所四周30公尺外，如果有妨害或擾亂投票進行，或妨害民眾自由行使其投票權等不法行為，含監控行為在內，將由檢警機關依刑法第142條及第147條規定處理；投票日投票所四周30公尺內，也不得有喧嚷、干擾、勸誘他人投票或不投票的行為，以免觸法。

中選會說，這次立委補選及罷免是同日舉行投票，除投票率是罷免投票通過與否的門檻外，中選會暨所屬選委會循例仍不會做任何投票率預估；請民眾配合各項選舉法令與選務防疫措施，珍惜並尊重自己及他人手中的每張選票。（編輯：蘇志宗）1110103