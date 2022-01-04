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本土增4例 蘇貞昌籲完整接種疫苗挺第一線人員

2022/1/4 15:20（1/4 15:49 更新）
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（中央社記者陳俊華台北4日電）今天新增4例本土病例。行政院長蘇貞昌說，沒有人願意染疫，第一線防疫、清潔人員，在高風險狀況下投入防疫工作、承受莫大壓力；呼籲民眾完整接種疫苗、勤洗手、戴口罩，相挺第一線人員。

中央流行疫情指揮中心宣布，今天國內新增4例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，包含3名機場停車場清潔員，及1名防疫計程車司機。指揮中心指揮官陳時中說，清潔員（案17230）初步研判感染Omicron變異株。

蘇貞昌下午在臉書發文表示，沒有人願意染疫，為大家每天守在第一線的防疫、清潔人員，在高風險狀況下投入防疫工作、承受莫大壓力。他要請全體民眾，給這些人員最溫暖的鼓勵與支持。

蘇貞昌說，隨著國際疫情節節升溫、境外移入病例相應增加，政府會一再檢視防疫措施、投入資源，為全民嚴守邊境。

蘇貞昌表示，在防疫的路上，大家都能盡一分心力，不讓前線夥伴孤單，請大家快打疫苗、入境確實遵守防疫規定、年節期間，更要加強個人防疫；完整接種疫苗、勤洗手、戴口罩，一起相挺第一線人員。（編輯：林興盟）1110104

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