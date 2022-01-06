時力公布2022首波議員提名 現任議員可能轉戰縣市長

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（中央社記者郭建伸台北6日電）時代力量今天推出首波議員參選名單，包含時力國際部前主任劉仕傑、勞運出身的林佳瑋、新北黨部副執行長彭盛韶、遭台北市議員林穎孟解僱的助理吳香君等人。時力主席陳椒華透露，有現任議員可能轉戰縣市首長。

時代力量今天舉行「2022地方公職人員選舉」提名記者會，公布首波10位議員參選人名單。10位議員參選人在記者會中簽署「2022地方公職參選人共同公約」，允諾提出的政見絕不違背黨章，若競選期間有違法或影響聲譽的不當行為，則可經決策委員會決議撤銷提名。

時力首波議員參選名單包含台北市第1選區的劉仕傑、台北市第6選區的林泓泰、新北市第3選區的吳香君、新北市第4選區的彭盛韶、桃園市第3選區的呂宇晟、桃園市第4選區的徐鈺雯、桃園市第7選區的林佳瑋、宜蘭縣第6選區的楊坊翔、宜蘭縣第1選區的林正芳以及花蓮縣第3選區的陳慶元。

時力秘書長、提名小組委員白卿芬表示，時力提名的議員有4大特色，包含特定領域的知名人物、社會運動者、基層社會服務者，以及先前就已認同時代力量理念並加入團隊的成員。

媒體詢問，時力在全台灣會提幾席議員。陳椒華表示，去年時力訂下提名50席議員參選人，持續朝這目標邁進，除了今天首波10席，未來還會推出第2、3波議員參選人名單。

談及搶攻議員席次和縣市議會黨團目標，陳椒華表示，除了台北市、新北市，其餘四都已確定提名至少3席市議員參選人，盼都能勝選3席以上，取得市議會黨團資格；而台北、新北市議員部分則將持續海選徵詢。

媒體也詢問時力立委邱顯智是否出戰2022新竹市長。陳椒華表示，很多黨內同志都在鼓勵他，時力會持續針對竹竹選情努力，至於其他縣市首長人選將持續海選，待提名小組及決策委員會通過後才會公布。

媒體會後也詢問為何首波提名人選未見現任議員。陳椒華語帶保留，表示現任的時力議員除了爭取連任者，有些有轉換跑道或其他考量，認為不要太早公布，時力中央黨部也尊重他們意願。

媒體追問，轉換跑道的意思是換政黨、換職業或是改參選其他公職。陳椒華僅說，有些可能改去選市長，但仍尊重他們決定。（編輯：蘇龍麒）1110106