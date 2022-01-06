工總提淨零排放不入法 環署：各界對修法有共識

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（中央社記者張雄風台北6日電）溫管法仍在修法程序，環團今天表示，工總提出淨零排放不要入法，是非常大的退卻；環保署表示，目前各界大多對2050淨零排放目標有共識，因此仍會以入法版本為政策主軸修法。

多組環團今天聯合舉辦「新年淨零新願景：氣候立法加速前行，六大重點實踐淨零」記者會。

台灣環境規劃協會理事長趙家緯表示，總統蔡英文元旦談話還特別提到2050淨零排放，工總卻要求不要急著將淨零入法，是非常大的退卻，唯有這個目標入法，才能從氣候變遷短期思考進到長期規劃。

趙家緯指出，不只是民進黨，2050淨零排放入法也是在野黨各黨團的版本；台灣主要排放源，如台積電、中鋼、台塑都有承諾淨零排放，他們也是工總的會員企業，應該出面反駁。

關於淨零入法一事，行政院環境保護署環境衛生及毒物管理副處長黃偉鳴告訴中央社記者，討論都會有不同意見，目前總統、行政院長都已經有明確指示，加上除了政府的版本外，各黨團也都將這個目標入法，社會共識滿高的，因此預計仍會依入法版本交到行政院、最後再送到立院審查。

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環保署去年10月21日預告「溫室氣體減量及管理法」修正草案，將2050年淨零排放目標納入，並修正名稱為「氣候變遷因應法」。

工總針對修正草案提出7項建議，提到2050淨零排放目標不須急於入法，儘管目前全球超過130國家宣布淨零排碳，僅有歐盟與其他12個國家將其入法，且多為潔淨能源充沛國。台灣在即將邁入非核家園，且再生能源進度落後的情況下，達成淨零排放目標顯有困難。（編輯：陳政偉）1110106