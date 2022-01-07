中2選區立委補選 中選會：投票日將巡迴督導兼監察

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（中央社記者賴于榛台北7日電）台中市第2選區立委補選9日投票。中選會今天指出，補選選情緊繃，將派員巡迴督導兼監察，若發現投票所30公尺外，出現對投票民眾比手勢、講悄悄話等疑似拉票或固票者，將請檢警列為偵查重點對象。

第10屆立法委員台中市第2選舉區缺額補選以及無黨籍立委林昶佐罷免案9日投票。

中選會今天發布新聞稿指出，由於補選選情緊繃，為督促工作人員確實執行選務、防疫及監察事項，確保民眾投票權利，投票日當天將由中選會副主委陳朝建率隊坐鎮台中市選舉委員會，並由6名中選會委員偕同台中市選舉委員會委員及常任監察委員，分5組前往沙鹿、龍井、烏日、大肚及霧峰等各區投票所巡迴督導並執行監察職務。

至於，巡迴督導兼監察是否曾有往例，陳朝建回應中央社記者提問時表示，以往也有此類事例，例如2009年以前即有巡迴監察諸多事例；且中選會組織法第1條、第2條，以及公職選罷法第11條、第12條等各該條文，暨中選會委員執行監察職務手冊等，均有明確規定。

根據中選會資料，巡迴監察要項包含，投票當日各投票所監察員嚴守選務中立，不得擅離職守或有如監控民眾投票等其他違法行為；投票所內其他選務工作人員是否依法執勤維護所內秩序，並確保選民投票權益。

巡迴監察將注意投票所四周30公尺內，不得有喧嚷、干擾或勸誘他人投票或不投票之情事，一經發現者，除依法循例會通知警衛人員予以勸導或制止外，也會予以蒐證並通知監察小組委員查辦處理。

巡迴監察將加強投開票所內或其附近有無競選或助選活動的巡查，如有拉票行徑、散發傳單，或是重新張貼、懸掛、豎立標語、旗幟等競助選活動；或是使用宣傳車輛或擴音器、穿著特定政黨或候選人的競選背心於投票所附近徘徊不去等情者，也會立刻通知監察小組委員及警衛人員進行蒐證並依法做後續裁罰。

最後，中選會指出，投票當日在投票所30公尺外逗留或徘佪不去，或不時對前來投票的民眾「比手勢」、「打躬作揖」或「講悄悄話」等疑似拉票或從事固票者，也會立即通知監察小組委員請檢警機關列為偵查重點對象，亦會協請檢警機關依刑法第142條及第147條等各項規定處理。

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中選會表示，如於投票所30公尺外架設手機或攝影器材，另從事監控行為者，恐已涉嫌並構成妨害或擾亂投票罪的犯行，定會聯繫檢警機關予以偵辦。

中選會說，這次補選各選區每投票所均配置1名主任監察員及2名監察員，並有警方派駐的2名警衛人員與1名協勤民力，且台中市選委會選監小組委員也會於投票所附近加強巡迴監察，並與指定分區查察的檢察官隨時保持密切聯繫，維持選務秩序。（編輯：蘇志宗）1110107