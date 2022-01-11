台加討論投保協議 外交部：盼儘早完成深化夥伴關係

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（中央社記者王慶剛台北11日電）政務委員鄧振中昨天與加拿大國際貿易部長伍鳳儀舉行雙邊視訊會議，宣布啟動台加投資促進及保障協議（FIPA）探索性討論。外交部表示，此舉象徵台加將深化經貿投資夥伴關係，希望能儘早完成FIPA，促進雙向投資，建立供應鏈韌性。

鄧振中與伍鳳儀（Mary Ng ）10日舉行雙邊視訊會談，針對台加雙邊經貿關係、供應鏈韌性、多邊及區域經貿議題等交換意見，並宣布台灣與加拿大啟動「投資促進及保障協議」（FIPA）探索性討論。

外交部今天透過新聞稿表示，台加經貿關係密切，加拿大去年重新檢視完成新版「投資促進暨保障協議」約文範本後，政府即積極促成本案啟動。

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伍鳳儀在視訊會議中強調，加拿大致力深化與印太地區的貿易連結及經濟夥伴關係，而台灣是加拿大在印太地區的關鍵貿易與投資夥伴，雙方將在供應鏈、綠能、科技、創新、教育及原住民事務等領域加強合作。

外交部說，外交部會積極配合行政院經貿談判辦公室，並與相關部會共同努力，儘早完成台加投資促進及保障協議，促進雙向投資，建立供應鏈韌性，共同振興疫後經濟，增進與理念相近國家的經貿連結。（編輯：林淑媛）1110111