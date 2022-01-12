驗毒出包 民團籲盡速建立國家司法科學委員會

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（中央社記者王揚宇台北12日電）高醫毒物室日前被爆將3級毒品判為2級毒品，引發社會關注。由多個民間團體組成的司法科學推動聯盟今天呼籲，法務部應依司改國是會議決議，盡速提出建立司法科學委員會的方案。

高雄醫學大學附設中和醫院檢驗醫學部毒物室遭爆，自前年起將多件3級毒品Eutylone誤判為2級毒品Pentylone，導致許多持有毒品案從無罪變有罪、有罪刑度增加等，甚至有人因此坐了冤獄，這也讓監察委員蔡崇義、張菊芳申請自動調查。

對此，民間司法改革基金會董事長林永頌、台灣冤獄平反協會執行長羅士翔、國民黨立委李貴敏、時代力量立委邱顯智等人上午在立法院召開記者會，認為此事件凸顯現行毒品鑑驗的嚴重制度性缺失，因此司法科學的相關制度亟待建立及通盤檢討。

司法科學推動聯盟提出4項具體訴求，包括新興毒品審議公告後，應同步確認各實驗室的毒品鑑驗能力；應全面重新檢驗各毒品鑑驗機關，有無類似的誤判情事；法務部、衛生福利部應以這次事件為鑑，建立毒品鑑驗機關的認證制度；法務部應依司改國是會議決議，盡速提出建立司法科學委員會的方案。

聯盟說明，毒品鑑驗機關應比照尿液檢驗實驗室的認證制度，訂定相關標準及辦法，使鑑驗機關於符合相關標準作業程序、科學標準後，才可進行毒品鑑驗工作。

至於司法科學委員會的掌理範圍，聯盟認為，應包括司法科學的標準作業程序、報告格式及用詞的制定、司法科學實驗室認證標準的建立，及司法科學標準品資料庫的建立等。（編輯：康世人）1110112