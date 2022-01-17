動保團體籲朝野回應動保入憲訴求 藍綠互指阻撓

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動保團體17日上午在立法院外舉行記者會，抗議「動保入憲」在立院修憲委員會公聽會再度「被缺席」，各界代表以動物造型裝扮為動物發聲，呼籲尊重動物的生命尊嚴，立法保護動物福利。中央社記者裴禛攝 111年1月17日

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（中央社記者林育瑄台北17日電）動保團體今天召開記者會，盼朝野政黨回應動物保護入憲訴求。與會的民進黨立委喊話國民黨團好好討論、別放棄修憲；國民黨立委則說民進黨團若有誠意就別打假球，應就動保入憲召開公聽會。

立法院修憲委員會今天召開修憲議題公聽會。台灣動物保護行政監督聯盟等動保團體上午在立法院召開記者會，表達動保團體再度「被缺席」公聽會的不滿，呼籲將動保入憲。

與會的民進黨立委洪申翰說，民進黨、台灣民眾黨、時代力量都積極投入這次修憲，但因修憲門檻高，若身為最大在野黨的國民黨立法院黨團不參與，修憲難以順利綁年底的大選進行公民複決，希望在野黨好好回來討論，不要放棄重要的修憲時刻。

國民黨立委洪孟楷指出，憲法是國家根本大法，動保入憲是共同追求的目標，修憲有高門檻、需全民共同討論，但執政黨還在指責、推託，修憲不是打假球，如果執政黨有誠意要推動保入憲，能否將議題抽出單獨討論。

國民黨立委林奕華說，很遺憾修憲被窄化成政黨之爭，拜託民進黨當家不鬧事，立法院舉辦修憲公聽會，是讓大眾有進一步了解的權利，充分討論是民主的重要成分，但修憲委員會只安排大鍋炒的5場公聽會，並不足夠；民進黨立法院黨團不聽在野黨的話，也要聽聽動保團體的吶喊，就動保入憲舉辦公聽會好好討論。

台灣民眾黨立委蔡壁如說，動保議題與18歲公民權相同，是不分黨派的共識，如果有心，各方都可以坐下來談，執政黨說國民黨團在卡修憲，但民進黨團是否也在打假球；期待修憲委員會拿出誠意好好討論動保入憲，不要讓民間人士失望。

動保團體表示，這次的75個修憲提案中，與動物保護相關的就有8案，而且朝野立委均有提案，動保入憲有高度共識。

台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勳指出，希望立法院討論動保入憲，若朝野政黨沒有明確回應，動保團體不排除農曆年後有更大規模動作。（編輯：蘇志宗）1110117