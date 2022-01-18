網傳返台鑽漏洞免隔離 內政部：假訊息勿轉傳

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（中央社記者陳俊華台北18日電）內政部今天說，近日有網友在臉書社群流傳「返台四步驟，免隔離鑽漏洞」，全美台灣同鄉會已澄清這是不實訊息，請民眾勿輕信，呼籲民眾不要再轉傳與散布，以免觸法遭罰。

內政部透過新聞稿指出，內政部次長兼指揮中心副指揮官陳宗彥表示，近日發現有不肖人士在網路流傳不實、錯假訊息，包括宣稱執行返台四步驟，可鑽漏洞免隔離，及在美國確診者可用68美元買到PCR檢驗陰性報告等。

陳宗彥說，經移民署駐美員工查證，全美台灣同鄉會日前已經在臉書澄清，這則訊息不符常理、漏洞百出，明顯惡意製作，企圖干擾台灣的防疫工作，有醜化美國台僑之嫌，請民眾切勿輕信，警察機關也將持續追查消息來源。

陳宗彥表示，偽造PCR檢驗陰性報告，可能涉及偽造文書等刑事犯罪，請民眾切勿以身試法。防疫相關資訊，應以中央流行疫情指揮中心公布內容為主，散播假訊息構成犯罪，會被判處最高3年有期徒刑或併科新台幣300萬元罰金。

刑事局指出，收到來路不明訊息多加留意、查證，切勿轉傳散播，以免觸法。（編輯：康世人）1110118