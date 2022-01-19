立院初審地制法 國民黨團一早先占主席台

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

立法院內政、司法及法制委員會19日聯席審查攸關大新竹合併升格的地制法部分條文修正草案，國民黨立委費鴻泰（前右2）等人一早就集結占據主席台，表達反對地制法成為「帝」制法。圖前右為無黨籍立委高金素梅。中央社記者謝佳璋攝 111年1月19日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北19日電）立法院內政、司法及法制委員會今天聯席審查攸關大新竹合併升格的地制法部分條文修正草案，但國民黨團上午6時突襲會議室，一早就先占據主席台。

根據立法院公布的本週臨時會議程，本週內政委員會召委、民進黨立委吳琪銘已安排19日、20日排審民進黨立委柯建銘等人所提的地制法第4條條文修正草案，以及國民黨立委費鴻泰等人所提的地制法第7條之一修正草案。外界預料本週地制法修法將完成初審程序。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

國民黨團今天突襲會議室，一早就先占據主席台。國民黨團書記長陳玉珍今天上午在臉書（Facebook）寫下，清晨6時許，國民黨先發部隊於內政委員會集結，反對地制法成為「帝」制法，並反對民進黨打算用人數優勢強行讓「一字修法」過關。

陳玉珍表示，地制法不應匆促修法，在野黨雖然是少數，為正義、為人民，一定堅持把關到底。（編輯：楊蘭軒）1110119

立法院內政、司法及法制委員會19日聯席審查攸關大新竹合併升格的地制法部分條文修正草案，但國民黨團一早就集結突襲會議室，率先占據主席台。中央社記者謝佳璋攝 111年1月19日