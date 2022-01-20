郵包查獲豬肉製品增 立委促加強非洲豬瘟宣導

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（中央社記者郭建伸台北20日電）台灣民眾黨立委邱臣遠今天舉行記者會，表示根據統計去年從郵包中查獲的豬肉製品是前年的1.8倍，今年初肉品檢出非洲豬瘟病毒核酸的陽性率也達16%，呼籲政府應加強新住民、跨境平台及養豬業者宣導。

邱臣遠今天舉行「入境肉製品爆增1.8倍，非洲豬瘟春節告急」記者會。他指出，根據農委會動植物防疫檢疫局統計，民國109年從郵包中查獲豬肉製品統計件數達422件，而110年查獲件數增加至763件，是109年的1.8倍，顯示從境外寄肉製品來台情況比往年更多。

邱臣遠也表示，過往肉品檢出非洲豬瘟病毒核酸的陽性率，109年和110年的陽性率分別為10%和9%，但從今年1月1日到9日的陽性率則達16%，認為台灣遭非洲豬瘟侵襲風險恐增加。

邱臣遠提到，農委會家畜衛生試驗所網站的「我國超前部署準備情形」網頁面，最新資訊仍停留在108年，令人懷疑政府機關是否還活在過去。

邱臣遠強調，農委會今年編列行銷經費預算新台幣5562萬，用於宣導非洲豬瘟防疫，但因為疫情多數民眾沒有出國計畫，政府應加強新住民、跨境平台業者及養豬業者等族群宣導，才能更有效運用經費。

邱臣遠呼籲，台灣和日本是亞洲碩果僅存未成為非洲豬瘟疫區的國家，農曆春節將至，政府除了要加強境外包裹及旅客行李檢查外，也要注意國內違法廚餘養豬的查緝，並針對外籍移工及新住民做重點宣導，同時與地方縣市政府做好聯繫互助，才能守住台灣成為非疫家園。（編輯：蘇龍麒）1110120