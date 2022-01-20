帛琉疫情衝擊旅遊泡泡 外交部：將滾動式檢討

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（中央社記者王慶剛台北20日電）太平洋友邦帛琉出現一波新冠肺炎本土疫情，疫情指揮中心正研擬評估是否加嚴帛琉「旅遊泡泡」。外交部今天表示，指揮中心今天與帛琉衛生單位進行視訊會議，將滾動式檢討施行規則。

外交部發言人歐江安上午在線上例行新聞說明會中表示，帛琉近期驗出新冠肺炎確診案例，大部分都是來自關島進入帛琉的旅客。帛琉政府已在第一時間進行擴大防疫措施、積極追蹤個案接觸史，並即刻隔離當地確診的可疑病例。

此外，美國疾病管制暨預防中心（CDC）也立刻派員到帛琉協助防疫工作，研判目前確診者是以Omicron輕症患者為主；帛琉政府也鼓勵當地民眾追加第三劑加強劑，防範變種病毒。

歐江安說，從帛琉出現境外移入案例以來，台灣當地駐館與帛琉的衛生單位就保持密切溝通，充分掌握帛琉當地疫情發展。有關帛琉疫情動態，宜由帛琉政府公佈，但外交部也隨時將掌握的情形轉達給指揮中心，以做出整體的判斷與評估，作為政策判斷的參考依據。

她也表示，在外交部跟當地駐館的協調安排下，指揮中心今天將與帛琉衛生單位進行視訊會議，就帛琉防疫情形深入交換意見，台灣也會滾動式檢討安全旅遊圈的施行規則。

為了積極協助帛琉防疫，歐江安說，台灣政府應帛琉政府的請求，已立即籌備提供給帛琉需要的相關醫療物資，包括超過7萬片成人與兒童口罩、500劑亞培快篩試劑。國內廠商「泰博科技股份有限公司」也援贈1萬劑抗原快篩試劑，新光醫院則將派遣醫療團，至帛琉支援防疫工作，並援贈快篩試劑，外交部表達感謝。

歐江安說，在外交部與中華航空通力協助之下，華航提供免費載運醫療救援物資。相關物資與人力預計在本周六能順利抵達帛琉，協助當地防疫工作。

帛琉維持近2年「零確診」紀錄，近期爆發出現本土病例。現行「台灣、帛琉旅遊泡泡」，自帛琉入境國內的旅客無須隔離檢疫，僅須自主健康管理。

指揮中心發言人莊人祥昨天表示，近期將與帛琉衛生部進行視訊會議，以利更了解當地本土疫情狀況，會儘速收集帛琉疫情資料，後續再評估是否須調整「帛琉泡泡」相關檢疫措施。（編輯：郭無患）1110120