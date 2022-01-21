瑞士知名智庫舉辦高峰會 台灣2學者受邀參與

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北21日電）瑞士著名智庫「瑞士未來」昨天舉辦2022年數位智庫高峰會，邀請台灣遠景基金會執行長賴怡忠與中華經濟研究院主任徐遵慈與談，有助於國際社會進一步了解台灣觀點。

駐瑞士代表處表示，「瑞士未來」(Avenir suisse）1月20日舉辦2022年數位智庫高峰會，主題演講者及與談者來自全球多國智庫、學界、產業及政界菁英；經駐處引介，「瑞士未來」特別邀請台灣遠景基金會執行長賴怡忠與中華經濟研究院台灣東南亞國家協會研究中心主任徐遵慈擔任2項子題與談者。

賴怡忠參加「地緣政治和機構/體制」（Geopolitics and Institutions）場次，指出冷戰結束後，西方與中國的關係改變，雙方體認到價值觀有別，中國開始討論多極化世界以制衡美國，並且發現全球化可以幫助中國發展，開始積極參加國際組織活動，中國希望改變現有國際機構以反映實力與利益而展開競爭。

他認為這是由中國施壓的2種不同機構/體制的地緣政治競爭，中國希望就算不能取代原有體制，也必須有其它的模式。

另外徐遵慈則針對「小型開放經濟體之角色」子題表示，自2018年美中地緣政治緊張局勢升高以來，台灣的資通訊科技或半導體一直是世界關注焦點。

她說明，台灣因市場小、資源少，一向考慮的是國際市場而非國內市場，台灣高度依賴國際貿易及多邊貿易體系。但美中地緣政治緊張升級，也讓台灣重新思考整體對外關係與經濟發展，需要採用不同方法。

例如過去20年來，中國是台灣主要投資市場，但自去年開始，台灣對東南亞的投資首度超過對中國的投資，台灣變得更全球化，更考慮國際市場。同時台灣政府採取新方式，結交更多有共同價值與利益的朋友。這將為台灣帶來新的發展機會。雖然困難度頗高，台灣政府仍致力加入區域貿易協定。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

「瑞士未來」資深研究員、高峰會主持人杜姆勒（Patrick Dümmler）在發表結論時表示，這次會議與會者認為美中衝突可回溯至系統與價值差異，意識形態的差距需要被連結起來，才能回到多元系統，而多元系統是小型經濟體的成功要素。必須在多國層次上，努力維持與擴大雙邊關係，按照相同規則行事方能獲勝。

駐處指出，這項研討會4場會議中，台灣學者即出席2場，有助於國際社會進一步了解台灣觀點。（編輯：黃自強）1110121