駐美代表處成立 國民黨：務實外交政策重返華府

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（中央社記者劉冠廷台北26日電）國民黨恢復駐美代表處，地點選在華府的賓州大道上。黨中央今天召開記者會，公布為代表處訂製的匾額，以及由國民黨中央特頒的國旗與黨旗，宣示代表國民黨務實的外交政策，將重回華府。

至於國民黨主席朱立倫何時啟動訪美行程，國民黨文傳會主委凌濤說，這將視疫情發展、邊境管制的狀況做後續安排，年後有相關進度，會跟大家報告。

國民黨去年底派國際部副主任黃裕鈞赴美籌備駐美代表處，目前已確定地點，就落腳在華府中心主要幹道賓夕法尼亞大道（Pennsylvania Avenue）上，門牌601號，辦公室擁有多面採光，且可遠眺國會大廈。

國民黨上午召開「駐美代表處階段成果報告」記者會，公布為代表處訂製的匾額，並展示由黨中央特頒的國旗與黨旗。

國民黨國際部主任黃介正表示，駐美代表處設有駐美代表及工作人員辦公空間，地址為華府賓州大道601號，位居白宮跟國會中間，位置極佳，未來對美工作將更為便利。

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黃介正說，從代表處推門出去，就可以看到國會，往右看則能看到白宮。代表處所屬的區域，是美國政要、重要商務人士經常聚集的所在，在當地中午或晚餐時間，都可看見美國國會助理，或遇見美國國會議員。

談到國民黨中央特頒給駐美代表處的國旗與黨旗，凌濤指出，這是2004年至2008年期間，在國民黨與親民黨聯合駐美辦事處飄揚的國旗與黨旗，這兩面旗幟將重返華府，也代表國民黨務實的外交政策，將重回華府。（編輯：康世人）1110126