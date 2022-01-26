徐國勇赴航警局移民署發加菜金 要求堅守邊境

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北26日電）農曆春節將至，內政部長徐國勇今天到航空警察局及移民署國境大隊，慰勉第一線人員及肯定防疫的辛勞，並發放春節加菜金；因疫情升溫，他也要求應強化邊境檢疫措施，全力守護國境安全。

內政部透過新聞稿指出，近期因國際及桃園機場疫情升溫，邊境防疫已提高等級，新增入境旅客落地篩檢機制，徐國勇期許第一線人員持續堅守邊境，讓民眾平安過好年，也提醒員工注意自身健康狀況，落實防護及清消措施，以確保自身安全。

徐國勇表示，疫情至今已2年多，航警局人員及移民署國境大隊移民官全力動員配合中央流行疫情指揮中心，執行專案包機返台、入境發燒旅客後送，及近期實施的入境旅客落地篩檢等防疫工作。

徐國勇指出，2年來移民署共查獲不符入境資格者769人，拒絕居檢期間申請出境旅客64人，查驗落地篩檢陽性旅客通關392人；航警局也查獲各類毒品案件52件、緝獲犯嫌91人、起獲各類毒品總重36萬2375公克，不僅落實邊境防疫政策，也全力守護國境安全。

他說，航警局及移民署也全力防堵非洲豬瘟，航警局110年入境貨物安全檢查，成功在關口攔截豬肉及相關製品共82件、計108公斤，目前已有3件驗出非洲豬瘟病毒陽性。

移民署則針對攜帶豬肉製品入境旅客，拒絕入境遣返280人。徐國勇表示，他特別代表總統蔡英文及行政院長蘇貞昌感謝2個機關，為民眾健康及高達數千億產值的豬肉相關產業，守住第一道防線。

徐國勇強調，國際疫情持續嚴峻，春節期間航警局及移民署人員，在全國各國際機場、港口駐點，持續配合中央流行疫情指揮中心政策，強化邊境檢疫措施，全力守護國境安全。（編輯：康世人）1110126