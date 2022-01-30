旅館轉社宅 有業者盼度小月、有人憂員工資遣

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星鴻集團創辦人王則人說，這家商旅的每間房間都有中島、陽台，可以簡易烹調、晾衣服，很適合長租，也有意願轉為社會住宅。中央社記者陳俊華攝 111年1月30日

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（中央社記者陳俊華台北30日電）內政部推旅館轉社宅政策，有業者擔心房內設備遭破壞、員工資遣、電費收取等問題裹足不前；不過，也有業者考量不知疫情何時結束，看不到虧損盡頭，轉型社宅可度小月。

內政部推動「運用既有旅館及公私有房舍轉型社會住宅計畫」，徵求對象包含旅館、民間住宅及公有房舍提案申請；加入社會住宅的建築物可享有租稅優惠，免徵地價稅、房屋稅，租金收入也免徵營業稅，並從1月10日起接受申請，審核通過後營運管理3年。

包租代管業者、兆基物業執行副總陳柏勳接受中央社記者訪問表示，除了快歇業的旅館可能轉作社宅外，現有旅館只要符合條件的，都轉為防疫旅館了，政策「短時間看不到成效」。

有不願具名的飯店業者認為，要將旅館轉為社會住宅，不只水電費計算會有問題，雖然現在變種病毒再起，但未來疫情趨緩後總是要回歸旅宿業，擔心房內設備遭破壞；同時，也因轉社宅後不需聘用大量員工，恐產生資遣費問題。

不過，有意將旗下兩家旅館轉作社會住宅的「星鴻集團」創辦人王則人不這麼認為，他說，去年他接手一家因疫情歇業、位於西門町的商旅，每間房間都有中島可以簡易烹調、也有陽台可以晾衣服，很適合長租；疫情前，旅館住房率平日大約2成、假日約5到8成，但疫情最嚴重時，平日只剩1成，根本撐不下去。

王則人說，西門町相當依賴外國旅客，疫情期間房間空在那，對他來說都是損失，最初他先將高雄的旅館部分房間轉作月租套房，至少每個月能有固定收入；後來看到內政部推出旅館轉社宅政策，經座談會後也表達加入意願。

他說，內政部政策目的是幫助存活不下去的旅館度小月，像他接手的這家夾層式商務旅館，先前經營不善，也因為沒有獨立電梯沒辦法轉為防疫旅館；不知道疫情什麼時候結束，看不到虧損盡頭，所以會恐慌。

電費部分，王則人表示，每個房間裝獨立電錶不是太難，否則也可用夏季、冬季電價取一個平均，把電費攤提到房租中；因為最終還是要經營旅館業，希望能和租客簽約，每個月讓房務人員進房打掃兩次，打掃期間房客也要陪同，不但能知道屋況，也不必擔心損耗率過高。這時間不求賺，至少打平就好。（編輯：蘇志宗）1110130