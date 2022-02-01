蔡總統發慰勞金 感謝消防、搜救人員全年無休

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（中央社記者汪淑芬台北1日電）今天是春節大年初一，總統蔡英文赴內政部消防署及國家搜救指揮中心頒發慰勞金，感謝消防、搜救人員全年無休，守護全民安全。

內政部今天發布新聞稿，蔡總統在內政部長徐國勇及消防署長蕭煥章陪同下，前往消防署與行政院國家搜救指揮中心頒發慰勞金，感謝留守值班人員，犧牲假期、待命救援，守護全民安全。

蔡總統表示，消防署設置救災救護指揮中心，持續對火災、地震等各項全國災害資訊彙整研析，並指揮調度相關救災工作，日以繼夜，克盡其職；而且各縣市消防機關人員聞聲救苦，全年無休，哪個地方有難，一通119電話服務就來，中央與地方密切配合，發揮守護國民平安的功能，她代表全體國民由衷地感謝。

蔡總統說，行政院國家搜救指揮中心也是每天24小時全天候運作，負責協調調度全國搜救資源，進駐人員來自有國防部、海洋委員會海巡署、交通部民用航空局、衛生福利部空中轉診審核中心、內政部警政署、空中勤務總隊及消防署等單位，如有災害發生，都是透過國搜中心統一調度各救災單位資源，提高全國整體救災效能。

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蔡總統表示，中央對提升整體防救災體系運作及應變效能非常重視，歷經各次災害的考驗及淬練，持續滾動檢討策進整體災害防救能力，期望結合地方政府，能更加完善機制，保護全國民眾，做民眾最堅強的後盾。

蔡總統說，農曆春節假期是國人重視的傳統節日，也是闔家團圓的美好時光，消防署及國搜中心的人員犧牲假期，堅守崗位，期望有備無患，讓民眾平安的過好年，歡度佳節。（編輯：陳政偉）1110201