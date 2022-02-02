藍委陳以信抵華府拚外交 美參議員表達訪台意願

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北2日電）立法院外交及國防委員會召委、國民黨立委陳以信於美東時間1日與華府聯邦參議員史特勞斯（Paul Strauss）與布朗（Michael Brown）會面餐敘。陳以信說，史特勞斯表示未來如有機會，很願意再次訪台。

陳以信也向他們表示，國民黨已恢復駐美代表處，將加強與華府各界交流活動。

陳以信今天發布新聞稿指出，此行與聯邦參議院外交委員會數位資深政策幕僚座談，他們指出，當前外委會參議員多認為，中國議題遠比俄羅斯議題還重要，也同意當前台海問題缺乏危機管理，兩岸一旦在空中或海上擦槍走火，美國將被捲入不可預期的戰爭風險當中。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，陳以信也前往華盛頓（哥倫比亞特區）市政府，與市務卿巴賽（Kimberly Bassett）會面，談及華府近期市政發展，並討論城市外交的具體作法；巴賽表示，願與台灣地方城市擴大交流互動。

陳以信此行將在華府停留4天，將持續拜會聯邦眾議員與兩黨資深幕僚，與行政部門會談，舉辦大華府地區僑界餐敘，並與多位華府重要智庫學者進行視訊會議。（編輯：楊凱翔）1110202