陳以信訪華府 蕭美琴將於雙橡園接待

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（中央社台北31日電）立法院外交及國防委員會召委、國民黨立委陳以信預計美東時間31日抵達美國華府訪問，將與多名美國聯邦參眾議員會面，並將拜會行政部門，談論近期台美關係進展。

陳以信辦公室上午發布新聞稿表示，陳以信此行代表國民黨主席朱立倫重視台美關係，陳以信同時將以國民黨海外部主任身分，舉行華府地區僑宴並向僑胞祝賀新年。駐美代表蕭美琴也將於雙橡園安排座談並設宴接待。

陳以信辦公室指出，陳以信此行將前往華府國會山莊，與多名聯邦參眾議員會面或視訊會談，進行台美國會議員交流。眾院外委會亞太小組共和黨首席議員夏波（Steve Chabot），也是國會台灣連線共同主席，將出面接待。

新聞稿表示，陳以信也會與民主共和兩黨國會資深幕僚，以及外委會與軍委會資深幕僚舉行座談，並將拜會美國行政部門涉台官員，深入討論台美雙方具體合作議題。

陳以信辦公室指出，陳以信甫結束訪問英國國會行程，這次前往美國華府國會山莊訪問，僅停留4天，預計2月4日返台。（編輯：蘇志宗）1110131