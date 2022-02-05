陳以信：疫情容許下 朱立倫近期將訪華府

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（中央社記者葉素萍台北5日電）立法院外交及國防委員會召委、國民黨立委陳以信於美東時間4日上午拜會AIT華府辦公室。他指出，國民黨主席朱立倫近期在疫情容許下將訪問華府，為國民黨駐美代表處揭牌；陳以信並說，國民黨重返華府獲美方歡迎祝福。

陳以信今天透過新聞稿指出，他於美東時間4日上午拜會美國在台協會（AIT）華府辦公室，並與美國行政部門人員會談，交換台海情勢最新看法。

陳以信並說明國民黨重返華府決心，透露朱立倫近期在疫情容許下將訪問華府，為國民黨駐美代表處揭牌，此事得到與會人員高度歡迎與祝福。

陳以信並與華府涉台重要學者視訊對話，這場對話由國民黨國際部與華府智庫台美研究中心（Institute for Taiwan-America Studies）共同舉辦，陳以信同時身兼台美研究中心執行長。

前AIT理事主席、布魯金斯研究院資深研究員卜睿哲（Richard Bush）及約翰霍普金斯大學兼任教授卜道維（Dave Brown）、前白宮國安會主任暨喬治城大學講座教授麥艾文（Evan Medeiros）、國民黨國際部主任黃介正均於線上參加。陳以信說，美方與會學者都肯定國民黨重啟華府辦公室的重要性，並期待未來雙方增加交流。

另外，陳以信也拜會華府智庫「2049計畫研究所」，與總裁賈世才（John Gastright）、執行長石明凱（Mark Stokes）及該所研究員座談後，正式結束華府訪問啟程返台。

陳以信說，此行主要拜會美國國會會見十餘位聯邦參眾議員與多位資深幕僚，與行政部門與智庫學者會談，並代表朱立倫慰問大華府地區僑胞，行程順利成果相當豐碩。（編輯：張良知）1110205